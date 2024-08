Peru duncia “ROUBO” e atleta brasileiro pode perder bronze olímpico

A medalha de bronze conquistada pelo surfista brasileiro Gabriel Medina pode estar seriamente ameaçada após uma contestação formal apresentada pela Federação Peruana de Surfe (FENTA). A entidade, alegando uma suposta injustiça ocorrida durante a competição, enviou um pedido de revisão oficial ao Comitê Olímpico Internacional (COI), visando reverter o resultado que garantiu a medalha ao atleta brasileiro.

Peruanos publicaram na internet que a medalha havia sido “roubada” do seu surfista. Essa situação, que vem gerando grande repercussão nas redes sociais e no mundo esportivo, lembra o caso da ginasta norte-americana que perdeu o bronze olímpico após uma revisão da pontuação.

Brasileiro pode perder medalhe de bronze conquistada nas Olimpíadas de Paris? Peru entra com pedido de revisão; entenda – Foto: William Lucas / COB / Direitos reservados.

Medalha de bronze em risco para o Brasil

A contestação da FENTA foi anunciada publicamente por seu presidente, Jaime Gensollen, durante uma entrevista à rádio peruana Ovación.

Segundo Gensollen, a reclamação se baseia em um suposto erro dos juízes da competição, que, de acordo com ele, prejudicaram o surfista peruano Alonso Correa ao não lhe concederem a prioridade na escolha das ondas em um momento crucial da disputa.

“Ficou evidente o roubo cometido na competição. Os juízes claramente favoreceram o atleta brasileiro ao não atribuírem a prioridade correta ao Alonso Correa”, afirmou o presidente da federação peruana, reforçando sua convicção de que o resultado precisa ser corrigido.

Detalhes da disputa e argumentos da FENTA

O porta-voz da FENTA, Richard Navarrete, complementou as declarações de Gensollen, fornecendo detalhes específicos sobre o incidente que levou à contestação.

Navarrete explicou que a prioridade questionada pela federação se refere a uma onda crucial que definiu a classificação final da bateria. Segundo ele, Alonso Correa foi o primeiro a chegar à onda em questão, o que deveria ter garantido a prioridade e, consequentemente, uma pontuação superior à obtida por Medina.

“Medina pegou a segunda onda, enquanto Alonso chegou primeiro à primeira onda. Ele deveria ter ganho por uma margem considerável de remada, mas isso não foi reconhecido pelos juízes. A onda que Medina surfou lhe rendeu mais de 7 pontos, o que foi decisivo para o resultado final”, detalhou Navarrete.

A FENTA acredita que possui todas as provas necessárias para demonstrar que houve um erro na avaliação dos juízes e que o resultado precisa ser revisado.

O pedido de revisão deve ser formalmente apresentado ao COI dentro de uma semana, respeitando o prazo estipulado para esse tipo de contestação. A federação peruana está atualmente aguardando o parecer final de sua equipe técnica e jurídica antes de submeter o caso.

Repercussão e reações no mundo do surfe

A polêmica gerada pela contestação da FENTA não passou despercebida, especialmente entre os fãs do surfe e as personalidades ligadas ao esporte. Um dos comentários mais comentados veio do surfista Pedro Scooby, que também é amigo próximo de Gabriel Medina.

Conhecido por suas declarações polêmicas e irreverentes, Scooby utilizou suas redes sociais para criticar a decisão da federação peruana de forma sarcástica. “Reclama com o meu peru”, escreveu o ex-BBB em sua conta no Instagram, ironizando o pedido de revisão feito pela FENTA e defendendo o resultado conquistado por Medina.

O comentário de Scooby rapidamente viralizou, dividindo opiniões entre os seguidores e gerando um intenso debate sobre a legitimidade do pedido de revisão.

Enquanto alguns apoiam a posição de Scooby, afirmando que o resultado da competição foi justo e que Medina merece a medalha de bronze, outros defendem o direito da FENTA de buscar uma reavaliação do caso, argumentando que a justiça esportiva deve prevalecer acima de tudo.

Consequências e próximos passos sobre a “polêmica” do bronze

A situação envolvendo a medalha de Gabriel Medina ainda está longe de ser resolvida, e o desfecho dependerá da análise que será conduzida pelo COI. Se a contestação da FENTA for aceita, o Comitê poderá revisar o resultado da prova, o que potencialmente levaria à perda da medalha de bronze por Medina. Este cenário, contudo, é incerto, e a decisão final pode levar semanas ou até meses para ser divulgada.

Enquanto isso, Gabriel Medina continua focado em sua carreira e treinamentos, sem se manifestar oficialmente sobre a polêmica. Seus fãs e seguidores aguardam com expectativa o desenrolar dos acontecimentos, torcendo para que o surfista brasileiro mantenha a medalha conquistada.

A comunidade do surfe, por sua vez, observa atentamente as ações do COI, que terá a responsabilidade de decidir o futuro desta disputa e garantir que a justiça seja feita dentro das regras do esporte.

A eventual revisão do resultado poderá trazer implicações significativas não apenas para os atletas envolvidos, mas também para o próprio esporte, reforçando a importância de decisões precisas e transparentes nas competições olímpicas.

Até lá, o clima de incerteza e tensão deverá continuar dominando as discussões entre fãs, especialistas e os próprios competidores, que esperam uma solução justa e definitiva para o caso.