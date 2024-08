INSS altera regra para auxílio que ajuda milhões de brasileiros

INSS Reforça Controle sobre Benefícios: Novas Regras para Prorrogação do Auxílio-Doença

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou novas diretrizes para a prorrogação de benefícios previdenciários, visando garantir a justiça e a eficiência na distribuição de auxílios, como o auxílio-doença.

As mudanças, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) no início deste mês, revertem a flexibilização implementada em 2022 e retomam o procedimento padrão anterior.

É crucial que os beneficiários do INSS estejam atentos aos prazos e às solicitações do órgão.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

O Fim da prorrogação automática: Reforçando a perícia médica

A principal mudança diz respeito à prorrogação automática dos benefícios por incapacidade temporária, como o auxílio-doença.

Antes das alterações, a prorrogação ocorria automaticamente até a realização da perícia médica, em razão da extensa fila de espera no INSS.

“A ideia era aliviar o transtorno da fila de espera, mas acabou criando um cenário caótico”, explica Vitória Rodrigues, advogada previdenciária do escritório LBS. Com as novas regras, a prorrogação automática só ocorre em casos específicos.

Novas regras para a prorrogação do auxílio-doença

Para solicitar a prorrogação do auxílio-doença, o segurado deve:

Formalizar o pedido 15 dias antes da data de término do benefício, informada no campo “cessação” da comunicação do INSS.

Agendar a avaliação médica para verificar se o trabalhador está apto a retornar às suas atividades, de acordo com a duração do benefício:

Até 30 dias: A avaliação é agendada automaticamente para a data de cessação do benefício.

Superior a 30 dias: O benefício é prorrogado automaticamente por mais 30 dias, sem necessidade de agendamento, com a avaliação médica agendada para a nova data de cessação.

Importante: Se o segurado for liberado pelo seu médico para voltar ao trabalho antes do prazo previsto pelo INSS, ele deve informar o órgão por meio do aplicativo Meu INSS, portal MEU INSS, telefone 135 ou agendamento presencial em uma agência da Previdência Social.

Revisão de benefícios e Pente-Fino

Além das novas regras para a prorrogação, o INSS intensifica o controle sobre os benefícios previdenciários com a revisão de cerca de 800 mil auxílios a partir de agosto de 2023.

O pente-fino, realizado pelo menos uma vez ao ano, abrange não apenas o auxílio-doença, mas também outros benefícios como a aposentadoria por invalidez.

O objetivo é verificar se os beneficiários atendem às exigências do INSS e garantir a correta distribuição dos recursos previdenciários.

Atenção aos Prazos e Documentos: Evite Perda de Benefícios

É crucial que os beneficiários do INSS estejam atentos aos prazos e às solicitações do órgão, como o fornecimento de documentos e informações. O não cumprimento das exigências pode resultar na perda do benefício.

A comunicação eficaz com o INSS é fundamental para garantir a manutenção dos seus direitos previdenciários. Para isso, os segurados devem:

Manter seus dados cadastrais atualizados: É essencial que o INSS tenha acesso aos seus dados de contato, endereço, telefone e e-mail. As informações atualizadas garantem que você receba as notificações e comunicados do órgão de forma eficiente.

O INSS recomenda aos segurados que acompanhem as atualizações do órgão para garantir a continuidade dos seus direitos.

