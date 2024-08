Stalker ANÔNIMO! Nunca mais saberão que você viu os status no WhatsApp com esse TRUQUE; veja

Veja como assistir aos status do WhatsApp de forma anônima. Com um simples truque, suas visualizações não serão reveladas aos outros usuários.

Você já quis ver os status de alguém no WhatsApp sem que essa pessoa soubesse? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Muitas pessoas preferem manter a privacidade ao visualizar conteúdos de amigos ou conhecidos no WhatsApp, evitando que outros saibam que estiveram “stalkeando” seus status. Felizmente, há um truque simples que permite fazer isso de forma completamente anônima.

O WhatsApp se tornou uma ferramenta indispensável para comunicação, oferecendo diversos recursos, como a possibilidade de compartilhar fotos, vídeos e textos através dos status. O que pouca gente sabe é que, com uma pequena configuração no seu perfil, é possível garantir que suas visualizações passem despercebidas, mantendo sua privacidade intacta.

A seguir, vamos mostrar passo a passo como ajustar as configurações do WhatsApp para que você possa visualizar qualquer status de forma anônima. Se você valoriza sua privacidade e deseja explorar os conteúdos compartilhados por outros sem ser notado, continue lendo para descobrir como fazer isso em apenas alguns minutos.

Assista aos status do WhatsApp sem ser descoberto. Aprenda um truque fácil para manter sua privacidade enquanto navega no aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como ver os status do WhatsApp de maneira anônima?

Para visualizar os status do WhatsApp sem que os outros saibam, tudo o que você precisa fazer é ajustar uma configuração simples relacionada à privacidade do aplicativo.

Esse truque garante que suas visualizações não sejam registradas, proporcionando mais liberdade para explorar o conteúdo sem revelar sua identidade.

Veja o passo a passo para ativar essa configuração:

Acesse o WhatsApp : Localize o ícone do aplicativo na tela inicial do seu celular e toque nele para abrir o WhatsApp.

: Localize o ícone do aplicativo na tela inicial do seu celular e toque nele para abrir o WhatsApp. Entre nas configurações : Na tela principal do WhatsApp, clique no ícone de três pontinhos localizado no canto superior direito. Em seguida, selecione a opção “Configurações” no menu que aparecer.

: Na tela principal do WhatsApp, clique no ícone de três pontinhos localizado no canto superior direito. Em seguida, selecione a opção “Configurações” no menu que aparecer. Selecione a opção de privacidade : Nas configurações, clique em “Privacidade” para acessar as opções relacionadas à segurança e privacidade do seu perfil.

: Nas configurações, clique em “Privacidade” para acessar as opções relacionadas à segurança e privacidade do seu perfil. Desative a confirmação de leitura: Dentro do menu de privacidade, você verá várias opções. Encontre a opção “Confirmação de leitura” e desative-a. O botão deve mudar de verde para cinza, indicando que a configuração foi desativada.

O que acontece quando a confirmação de leitura é desativada?

Ao desativar a confirmação de leitura, você não apenas impede que os outros vejam quando você visualizou seus status, mas também desativa o recurso de aviso de leitura de mensagens em conversas privadas.

Isso significa que os remetentes não poderão saber quando você leu suas mensagens ou ouviu seus áudios, o que pode ser útil para manter sua privacidade em diversas situações.

No entanto, é importante lembrar que essa mudança funciona nos dois sentidos: ao desativar a confirmação de leitura, você também não poderá ver quem visualizou seus status ou leu suas mensagens.

Como reativar a configuração?

Se em algum momento você quiser reativar a confirmação de leitura para voltar a ver quem visualizou seus status e leu suas mensagens, o processo é igualmente simples.

Basta retornar ao menu de privacidade nas configurações do WhatsApp e reativar a opção de confirmação de leitura, tocando novamente no botão cinza para que ele volte a ficar verde.

Aproveite essa dica para ter mais controle sobre sua experiência no WhatsApp. E lembre-se: você sempre pode ajustar suas configurações de privacidade de acordo com suas necessidades.

