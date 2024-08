E agora, em? BB dá notícia extremamente PREOCUPANTE; veja

Banco do Brasil emite alerta urgente sobre nova ameaça digital. Veja como se proteger e evitar golpes que estão afetando milhares de clientes.

Nos dias de hoje, a segurança digital é uma preocupação crescente para todos, em especial para aqueles que utilizam serviços bancários online. Recentemente, o Banco do Brasil (BB) emitiu um comunicado urgente que deixou muitos clientes em estado de alerta.

A instituição financeira, uma das maiores do país, está preocupada com o aumento de golpes envolvendo o uso de tecnologias de acesso remoto, que têm sido utilizadas por criminosos para obter informações pessoais e financeiras de maneira fraudulenta.

Abaixo, vamos detalhar como esses golpes são aplicados, os sinais de alerta que você deve observar e as medidas que o Banco do Brasil recomenda para garantir a segurança de suas contas. Não deixe de acompanhar todas as informações para se manter protegido contra essas ameaças digitais que estão cada vez mais frequentes.

Alerta do Banco do Brasil sobre segurança digital deixa clientes preocupados. Entenda a situação e as medidas recomendadas para proteger suas contas. (Foto: Jeane de Oliveira / auxiliosocial.com.br)

Como os golpes de acesso remoto estão sendo aplicados?

Os golpes envolvendo o uso de softwares de acesso remoto têm se tornado cada vez mais comuns e sofisticados. Veja como eles funcionam:

Ligação Fraudulenta: Tudo começa com uma ligação de alguém que se passa por um funcionário do banco ou de uma instituição financeira. O golpista informa a vítima sobre uma suposta movimentação suspeita em sua conta ou a necessidade de uma atualização de segurança.

Tudo começa com uma ligação de alguém que se passa por um funcionário do banco ou de uma instituição financeira. O golpista informa a vítima sobre uma suposta movimentação suspeita em sua conta ou a necessidade de uma atualização de segurança. Engenharia Social: Usando técnicas de engenharia social, o criminoso cria um senso de urgência para convencer a vítima a instalar um software de acesso remoto. Ele alega que o programa permitirá que a equipe técnica do banco resolva o problema de forma rápida e segura.

Usando técnicas de engenharia social, o criminoso cria um senso de urgência para convencer a vítima a instalar um software de acesso remoto. Ele alega que o programa permitirá que a equipe técnica do banco resolva o problema de forma rápida e segura. Instalação do Software: A vítima, acreditando que está em contato com uma pessoa confiável, instala o software no seu computador ou smartphone, concedendo ao golpista controle total sobre o dispositivo.

A vítima, acreditando que está em contato com uma pessoa confiável, instala o software no seu computador ou smartphone, concedendo ao golpista controle total sobre o dispositivo. Roubo de Informações: Com o acesso remoto, os criminosos podem visualizar senhas, realizar transações financeiras, acessar códigos de autenticação e até mesmo ocultar o programa instalado, dificultando a identificação do golpe.

Quais são os sinais de alerta para evitar cair nesse golpe?

Para proteger-se contra esses golpes, é fundamental estar atento a certos sinais de alerta. Aqui estão os principais:

Ligações não solicitadas: Desconfie de qualquer ligação que você não esperava, especialmente se a pessoa do outro lado se identificar como funcionário de um banco e solicitar informações pessoais ou a instalação de software.

Desconfie de qualquer ligação que você não esperava, especialmente se a pessoa do outro lado se identificar como funcionário de um banco e solicitar informações pessoais ou a instalação de software. Pedido de instalação de software: Nenhum banco ou instituição financeira legítima vai pedir para você instalar um software de acesso remoto no seu dispositivo. Se isso acontecer, é quase certo que se trata de um golpe.

Nenhum banco ou instituição financeira legítima vai pedir para você instalar um software de acesso remoto no seu dispositivo. Se isso acontecer, é quase certo que se trata de um golpe. Pressão para ação imediata: Criminosos costumam criar um senso de urgência, alegando que há um problema sério que precisa ser resolvido imediatamente. Essa pressão é uma tática para que você tome decisões precipitadas.

Criminosos costumam criar um senso de urgência, alegando que há um problema sério que precisa ser resolvido imediatamente. Essa pressão é uma tática para que você tome decisões precipitadas. Links suspeitos: Evite clicar em links recebidos por e-mail, SMS ou WhatsApp, especialmente se vierem de remetentes desconhecidos ou com mensagens alarmistas.

Evite clicar em links recebidos por e-mail, SMS ou WhatsApp, especialmente se vierem de remetentes desconhecidos ou com mensagens alarmistas. Pedidos de informações pessoais: Nunca forneça senhas, códigos de segurança ou dados bancários por telefone ou mensagem. Bancos nunca pedem esse tipo de informação por esses canais.

Como se proteger e o que fazer se for vítima?

Agora que você conhece os sinais de alerta, é importante tomar medidas para se proteger:

Desconfie de contatos não solicitados: Se você receber uma ligação ou mensagem inesperada, desligue e entre em contato diretamente com o banco pelos canais oficiais.

Se você receber uma ligação ou mensagem inesperada, desligue e entre em contato diretamente com o banco pelos canais oficiais. Verifique a identidade: Sempre verifique a identidade do contato ligando para a central de atendimento oficial da instituição antes de tomar qualquer ação.

Sempre verifique a identidade do contato ligando para a central de atendimento oficial da instituição antes de tomar qualquer ação. Mantenha seu dispositivo seguro: Utilize softwares de segurança atualizados e evite instalar aplicativos ou programas de fontes desconhecidas.

Utilize softwares de segurança atualizados e evite instalar aplicativos ou programas de fontes desconhecidas. Monitore suas contas: Fique atento a qualquer movimentação suspeita em suas contas bancárias e cartões de crédito.

Fique atento a qualquer movimentação suspeita em suas contas bancárias e cartões de crédito. Denuncie: Se você acreditar que foi vítima de um golpe, informe imediatamente seu banco e as autoridades competentes. Monitore seu dispositivo para identificar e remover qualquer software malicioso.

