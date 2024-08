Indenização para famílias das vítimas do acidente aéreo é GARANTIDO? Advogado esclarece “cabe à companhia…”

Um acidente aéreo envolvendo um avião da Voepass Linhas Aéreas, anteriormente conhecida como Passaredo, chocou o país na última sexta-feira (9).

O acidente ocorreu em Vinhedo, São Paulo, resultando na morte de 61 pessoas, incluindo 57 passageiros e 4 tripulantes. Diante dessa tragédia, surgem questões cruciais sobre os direitos e indenização das vítimas e seus familiares, bem como sobre as responsabilidades legais da companhia aérea envolvida.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o advogado Leo Rosenbaum, sócio do escritório especializado em direito do passageiro aéreo Rosenbaum Advogados, fornecem orientações essenciais sobre o tema.

Deveres da Companhia

A companhia deve providenciar o deslocamento dos familiares até o local do acidente ou para uma base de apoio mais próxima, assim como garantir que as necessidades básicas sejam atendidas em um Centro de Assistência Familiar.

Outros deveres incluem a devolução de pertences pessoais recuperados, o fornecimento de informações atualizadas sobre o acidente, e o acompanhamento na identificação e no desembaraço dos corpos, assegurando o traslado adequado para o sepultamento.

Direitos dos familiares em caso de acidente aéreo

Quando ocorre um acidente aéreo, como o da Voepass, os familiares das vítimas têm direitos garantidos que devem ser respeitados pela companhia aérea. A Anac orienta que, em situações como essa, os familiares entrem em contato imediato com a companhia aérea envolvida para obter informações sobre passageiros e tripulantes.

A companhia, por sua vez, tem a obrigação de fornecer suporte integral, conforme determinado pela Instrução de Aviação Civil (IAC) nº 200-1001.

Essa regulamentação especifica diversos procedimentos que a empresa deve seguir, como a notificação pessoal dos familiares por uma equipe treinada, a organização de locais nos aeroportos para receber sobreviventes e familiares, e a assistência em processos de imigração e alfândega para as vítimas estrangeiras.

Como obter informações e assistência

A Voepass disponibilizou uma central de atendimento telefônico, acessível 24 horas, para os familiares das vítimas do acidente. O número para contato é 0800 941 9712. A Anac, por sua vez, disponibilizou um canal de comunicação específico para situações de acidente aéreo, que pode ser acessado pelo e-mail assistencia.acidenteaereo@anac.gov.br.

Indenização e responsabilidade civil

Em casos de acidentes aéreos, como o ocorrido com a Voepass, a companhia aérea tem o dever legal de indenizar os danos causados, seja pela morte ou lesão dos passageiros. Leo Rosenbaum explica que a responsabilidade civil da companhia é fundamentada em diversos diplomas legais, incluindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Este código estabelece que a responsabilidade é objetiva, o que significa que a companhia aérea é responsável pelos danos causados independentemente de culpa, devendo, portanto, compensar os consumidores afetados.

Responsabilidades e Direitos da Companhia Aérea

O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565/1986) especifica as responsabilidades e direitos das companhias aéreas em casos de acidentes:

Indenização por danos : A companhia aérea deve indenizar os danos resultantes de morte ou lesão dos passageiros.

: A companhia aérea deve indenizar os danos resultantes de morte ou lesão dos passageiros. Direito de ressarcimento : A companhia aérea pode buscar ressarcimento de terceiros que possam ter contribuído para o acidente, incluindo: Fabricantes de peças Empresas de manutenção Prestadores de serviços de controle de tráfego aéreo

: A companhia aérea pode buscar ressarcimento de terceiros que possam ter contribuído para o acidente, incluindo:

As Regulamentações; Nacionais e internacionais

No Brasil, a Anac é responsável por regulamentar diversos aspectos da aviação civil, incluindo os padrões de segurança e as responsabilidades das companhias aéreas em casos de acidentes. A Resolução ANAC n.º 400/2016 detalha os direitos dos passageiros e as obrigações das companhias em situações de sinistros.

Em nível internacional, a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal estabelecem normas sobre o transporte aéreo internacional, incluindo limitações de responsabilidade e procedimentos para compensação das vítimas e seus familiares.

No entanto, Leo Rosenbaum destaca que, no Brasil, essas limitações podem ser superadas pelas disposições mais protetivas do CDC, o que tem sido confirmado pela jurisprudência brasileira, como no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial n.º 1.540.952/RJ, que reafirma a aplicabilidade do CDC em casos de acidentes aéreos com vítimas.

Investigação e apuração das causas

A investigação de acidentes aéreos no Brasil é conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que faz parte do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).

O objetivo principal dessa investigação é identificar as causas do acidente para prevenir futuros incidentes, e não para atribuir culpabilidade criminal. Paralelamente, a Polícia Federal e o Ministério Público podem realizar investigações criminais para apurar possíveis responsabilidades penais.

Sigilo e Investigação em Acidentes Aéreos

A Lei n.º 12.970/2014 estabelece regras importantes para a investigação de acidentes aéreos:

Sigilo das informações : As informações coletadas pelo CENIPA devem ser mantidas em sigilo.

: As informações coletadas pelo CENIPA devem ser mantidas em sigilo. Compartilhamento de dados : As informações podem ser compartilhadas com as autoridades judiciais, desde que haja uma solicitação formal.

: As informações podem ser compartilhadas com as autoridades judiciais, desde que haja uma solicitação formal. Apreensão e análise da caixa preta : Contém dados essenciais sobre o desempenho da aeronave. Registra a conduta da tripulação antes do acidente. É uma etapa crucial nas investigações civil e criminal.

:

Regulamentações de segurança; Veja a importância

Este trágico acidente aéreo em Vinhedo ressalta a importância de seguir rigorosamente as regulamentações de segurança e de garantir que as vítimas e seus familiares recebam o apoio necessário, tanto em termos de assistência quanto de indenização.

A Voepass e as autoridades brasileiras estão sob escrutínio para assegurar que todas as medidas legais sejam cumpridas, proporcionando transparência e justiça em um momento de dor imensurável para os envolvidos.

