Alerta Defesa Civil para todo o Brasil: Governo anuncia o MAIOR ALERTA de TODOS!

Na quarta-feira, 7 de agosto, o Governo Federal anunciou um avanço significativo na segurança pública com o lançamento do projeto-piloto do “Defesa Civil Alerta”.

O novo sistema, desenvolvido pela Defesa Civil Nacional, tem como objetivo fornecer alertas de emergência de forma eficiente para toda a população brasileira, incluindo visitantes estrangeiros em áreas de risco.

A inovação promete colocar o Brasil na vanguarda da tecnologia de alertas de emergência, com a capacidade de oferecer essa solução a outras nações que enfrentam desafios similares.

O Defesa civil alerta tem a capacidade de enviar alertas diretamente para os celulares de todos em áreas de risco.

Tecnologia de Ponta para Alertas Imediatos

O “Defesa Civil Alerta” é uma tecnologia inovadora que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de alerta com aviso sonoro e vibratório. Essa abordagem garante que os alertas se sobressaiam a qualquer outro conteúdo exibido na tela do usuário, mesmo que o celular esteja em modo silencioso.

O sistema é projetado para alcançar todos os celulares conectados à rede móvel 4G ou 5G nas áreas afetadas, sem a necessidade de cadastro prévio pelos usuários.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, explicou que o novo sistema não substituirá as tecnologias de alerta existentes, mas complementará as ferramentas já utilizadas pelo Governo Federal.

Tecnologia de Alerta:

Utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de alerta.

Emissão de aviso sonoro e vibratório, destacando-se sobre qualquer conteúdo no celular.

Funciona mesmo com o celular em modo silencioso.

Fase de Testes:

Início em 10 de agosto, com duração de 30 dias.

Testes realizados em 11 municípios: Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

Expansão gradual para todo o país após a fase de testes.

Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC):

Inclui orientações e estratégias até 2040.

Aborda prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução.

Colaboração Internacional:

Tecnologia segue padrões internacionais, como os dos EUA e Japão.

Potencial para exportação para outros países da América do Sul e América Latina.

Aspectos Operacionais:

Mensagens de texto enviadas para celulares em áreas de risco.

Alertas cobrem alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais.

Exibição sobreposta ao conteúdo em uso, com sinal sonoro para maior gravidade.

Preparação e Gestão de Riscos:

Integra o eixo de preparação da Gestão de Risco e Gestão de Desastres.

A implementação gradativa

Após o período de testes, o sistema será expandido gradativamente para todo o Brasil. O novo sistema faz parte de um esforço mais amplo que inclui o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC).

Este plano fornecerá orientações e estratégias para a Defesa Civil até o ano de 2040, abordando desde a prevenção até a reconstrução após desastres.

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, destacou a importância do sistema não apenas para o Brasil, mas também para a potencial exportação da tecnologia para outros países da América do Sul e América Latina.

Questões técnicas e Operacionais

O “Defesa Civil Alerta” segue padrões internacionais de alerta de emergência, semelhantes aos utilizados em países como Estados Unidos e Japão. A tecnologia permitirá o envio de mensagens de texto para todos os celulares nas áreas de risco, cobrindo eventos como alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais.

O alerta será exibido sobreposto ao conteúdo em uso no celular, com um sinal sonoro similar a uma sirene para situações de maior gravidade.

Cristiana Camarate, conselheira da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ressaltou que o avanço foi possível graças à colaboração entre Anatel, Cenad, os ministérios envolvidos e as principais operadoras de telefonia: Claro, TIM, VIVO e Algar Telecom. A integração de diferentes plataformas de alerta, incluindo SMS, TV por assinatura, e aplicativos de mensageria, reforça a segurança da população.

A gestão dos riscos

O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun, detalhou que o “Defesa Civil Alerta” se encaixa no eixo de preparação da Gestão de Risco e Gestão de Desastres.

Esse eixo engloba ações de prevenção, mitigação e preparação, com o objetivo de reduzir danos e prejuízos antes que um desastre ocorra. A implementação de sistemas de alerta e alarme é crucial para preparar as comunidades e minimizar a perda de vidas e danos materiais.

Braun destacou que a fase de preparação é essencial para a eficácia dos mecanismos de alerta, permitindo que as comunidades estejam preparadas para responder a eventos adversos com planejamento de contingência adequado.

Melhora na Segurança e Prontidão no Brasil

O lançamento do “Defesa Civil Alerta” representa um avanço significativo na forma como o Brasil se prepara para enfrentar desastres naturais e situações de emergência.

Com a capacidade de enviar alertas diretamente para os celulares de todos em áreas de risco, o sistema promete melhorar a segurança e a prontidão da população.

A fase de testes e a implementação gradual do sistema são passos importantes para garantir que essa inovação tecnológica beneficie a todos de forma eficaz e eficiente.