Músico da Família Lima: Queda de avião em Vinhedo tem lista divulgada!

Na última sexta-feira, o Brasil foi abalado por uma tragédia aérea que deixou o país em luto. Um avião de pequeno porte caiu em Vinhedo, São Paulo, ceifando a vida de todos os passageiros a bordo. A divulgação da lista de vítimas revelou detalhes chocantes e trouxe à tona a identidade daqueles que estavam na aeronave, intensificando o impacto emocional sobre a nação.

O acidente aconteceu em uma área residencial, causando destruição e incêndio em uma casa. As investigações preliminares indicam que uma falha mecânica pode ter sido a causa do desastre, as autoridades ainda estão apurando os detalhes. Equipes de resgate agiram rapidamente, mas, infelizmente, não houve sobreviventes.

Entre os desdobramentos mais surpreendentes, está o fato de que a aeronave caiu a poucos metros da casa de um dos músicos da renomada Família Lima. O artista, Allen Campos Lima, compartilhou em entrevistas.

Quem são os passageiros do Avião que caiu em Vinhedo

A queda do avião em Vinhedo, São Paulo, ocorrida na última sexta-feira, 9 de agosto, deixou uma marca profunda no Brasil. A tragédia resultou na morte de 62 pessoas, cujas vidas e histórias foram abruptamente interrompidas. A seguir, a lista completa das vítimas, que inclui empresários, famílias, e profissionais de diversas áreas.

Passageiros:

Arianne Risso

Constantino Thé Maia

Rosangela Souza

Eliane Andrade Freire

Luciani Cavalcanti

Jose Fer

Denilda Acordi

Maria Auxiliadora Vaz De Arruda

Jose Cloves Arruda

Nelvio Jose Hubner

Gracinda Marina Castelo Da Silva

Ronaldo Cavaliere

Silvia Cristina Osaki

Wlisses Oliveira

Hiale Scarpine Fodra

Daniela Schulz Fodra

Regiclaudio Freitas

Simone Mirian Rizental

Josgleidys Gonzalez

Maria Parra

Joslan Perez

Mauro Bedin

Rosangela Maria De Oliveira

Antonio Deoclides Zini Junior

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Mauro Sguarizi

Leonardo Henrique Da Silva

Maria Valdete Bartnik

Renato Bartnik

Hadassa Maria Da Silva

Raphael Bohne

Renato Lima

Rafael Alves

Lucas Felipe Costa Camargo

Adrielle Costa

Laiana Vasatta

Ana Caroline Redivo

Jose Carlos Copetti

Andre Michel

Sarah Sellalanger

Edilson Hobold

Rafael Fernando Dos Santos

Lizibba Dos Santos

Paulo Alves

Pedro Gusson Do Nascimento

Rosana Santos Xavier

Thiago Almeida Paula

Adriana Santos

Deonir Secco

Alipio Santos Neto

Raquel Ribeiro Moreira

Adriano Daluca Bueno

Miguel Arcanjo Rodridues Junior

Diogo Avila

Luciano Trindade Alves

Isabella Santana Pozzuoli

Tiago Azevedo

Mariana Belim

Tripulantes: