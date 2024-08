Até 2027 você pode cair em um desses GOLPES PIX, revela estudo

Um relatório recentemente divulgado pela ACI Worldwide, em colaboração com a GlobalData, revela uma preocupante tendência no Brasil.

De acordo com um estudo recente, as perdas financeiras causadas por golpes envolvendo o sistema de pagamentos PIX devem ultrapassar US$ 635,6 milhões, equivalentes a cerca de R$ 3,7 bilhões, até 2027.

A crescente sofisticação das fraudes eletrônicas está gerando uma onda de insegurança e levantando questões críticas sobre como os cidadãos podem se proteger eficazmente.

Além disso, há uma crescente preocupação sobre as responsabilidades das instituições financeiras e tecnológicas na prevenção e resolução desses crimes.

Ameaça Crescente: Os Golpes via PIX

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, trouxe conveniência e agilidade nas transações financeiras.

Contudo, também abriu portas para novos tipos de fraudes. Os criminosos têm se aproveitado da rapidez e da falta de procedimentos de confirmação para realizar transferências fraudulentas. Com a previsão de perda de bilhões, é crucial que os usuários estejam cientes dos riscos e adotem medidas preventivas.

Como se Proteger Contra Golpes?

Para minimizar o risco de se tornar vítima de fraudes via PIX, os especialistas recomendam seguir algumas práticas essenciais de segurança. Primeiramente, evite clicar em links desconhecidos ou suspeitos recebidos por e-mail ou SMS.

Esses links frequentemente levam a páginas falsas projetadas para capturar informações pessoais. Além disso, não realize transferências financeiras solicitadas por terceiros desconhecidos ou por mensagens não solicitadas.

É importante lembrar que gerentes de banco e instituições financeiras nunca pedem transferências via e-mail ou mensagens de texto.

O recomendado

Outra recomendação importantíssima, é verificar sempre a identidade do destinatário antes de concluir qualquer transação.

Certifique-se de que você está enviando dinheiro para o destinatário correto e que todos os detalhes da transação estão corretos.

Também é aconselhável utilizar autenticação de dois fatores para aumentar a segurança de suas contas bancárias e de pagamentos.

Avanços na Segurança Digital: Recursos Antifurto do Android

O consultor de privacidade e tecnologia, Leandro Alvarenga, discute a implementação de novos recursos antifurto no sistema Android, que estão começando a ser disponibilizados no Brasil.

Esses recursos têm como objetivo proteger os usuários contra o roubo de dispositivos e a perda de dados sensíveis. Entre as funcionalidades destacadas estão a possibilidade de rastrear o aparelho em caso de perda e a opção de bloquear remotamente o dispositivo para evitar o acesso não autorizado.

Ponto de debate

No entanto, a eficácia desses recursos é um ponto de debate. Se falharem em proteger os dados do usuário, surgem questões sobre a responsabilidade do sistema e dos fabricantes.

Alvarenga enfatiza que, independentemente da origem da falha, a responsabilidade recai sobre o fornecedor do serviço ou produto. Segundo a legislação, caso um produto ou serviço apresente falhas que causem danos ao consumidor, o fornecedor é obrigado a indenizar, independentemente de culpa.

Responsabilidades e Garantias

A responsabilidade das instituições financeiras e dos desenvolvedores de tecnologia é um tema central nas discussões sobre segurança digital.

Quando ocorre uma falha de segurança ou um golpe, a questão de quem deve arcar com as consequências é complexa.

As instituições financeiras têm a responsabilidade de fornecer sistemas seguros e orientações claras sobre como proteger os clientes. Por outro lado, os desenvolvedores de aplicativos e sistemas operacionais também devem garantir que seus produtos sejam robustos e capazes de prevenir ataques.

O Papel Conscientização

Além das medidas tecnológicas e regulamentares, a educação e a conscientização são ferramentas essenciais na luta contra fraudes. A informação sobre como identificar golpes e proteger-se contra eles deve ser amplamente disseminada.

Campanhas de conscientização, orientações claras de instituições financeiras e treinamentos sobre segurança digital podem ajudar a reduzir o número de vítimas.

Em resumo, o aumento das fraudes via PIX é um alerta para a necessidade de maior vigilância e proteção nas transações financeiras digitais.

