ATUALIZOU! Instagram ganha novidade que promete MOVIMENTAR o seu feed; confira

Instagram lança atualização que permite até 20 fotos em carrossel. Veja como essa novidade pode movimentar seu feed e aumentar o engajamento.

O Instagram, uma das plataformas de mídia social mais populares do mundo, acaba de lançar uma atualização que promete dar ainda mais dinamismo ao seu feed. A novidade permite que os usuários publiquem até 20 fotos ou vídeos em um único post de carrossel.

Com essa atualização, o Instagram dá mais um passo para se manter competitivo e atrativo, principalmente em um ambiente digital onde outras plataformas, como o TikTok, também oferecem opções robustas de publicação em carrossel.

Este recurso, agora disponível globalmente, está sendo implementado tanto para Android quanto para iPhone (iOS), e promete agradar desde influenciadores até usuários casuais que gostam de compartilhar seus “photo dumps”. Veja mais a seguir.

Atualização do Instagram traz novidade para posts em carrossel. Agora, você pode adicionar mais fotos e vídeos em uma única publicação. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Gosta de photo dump? Instagram agora permite 20 fotos por post

O Instagram dobrou o número de fotos e vídeos que podem ser adicionados em uma publicação de carrossel. Agora, os usuários podem incluir até 20 arquivos em um único post, o que é uma excelente notícia para quem adora fazer “photo dumps”, uma tendência que ganhou força na plataforma.

A novidade foi confirmada pelo Instagram, que anunciou que o recurso já está sendo disponibilizado globalmente.

A partir de agora, ao criar um novo post de carrossel, os usuários verão um aviso informando que é possível adicionar até 20 fotos ou vídeos, tornando o processo de criação ainda mais dinâmico e envolvente.

O procedimento para criar esses posts permanece o mesmo: basta clicar no ícone de “+”, selecionar o ícone de fotos para ativar a seleção múltipla, escolher as imagens desejadas e publicá-las.

Esta atualização segue a tendência do Instagram de investir em funcionalidades que aumentam a interação e a permanência dos usuários na plataforma.

No passado recente, a rede social já havia introduzido a opção de adicionar música aos posts de carrossel e até mesmo de criar carrosséis colaborativos, onde várias pessoas podem contribuir com suas próprias imagens em uma única publicação.

Competição com o TikTok

Essa movimentação do Instagram também parece ser uma resposta direta à competição com o TikTok, que, apesar de ser mais conhecido por seus vídeos curtos, também oferece uma funcionalidade de carrossel com até 35 arquivos.

Enquanto o TikTok tem atraído usuários com seus memes e contação de histórias em slides, o Instagram busca capitalizar sua popularidade com os “photo dumps”, uma tendência que tem tudo a ver com a cultura visual da plataforma.

O aumento no número de fotos e vídeos por carrossel não só facilita o compartilhamento de mais momentos em uma única publicação, mas também pode ser uma maneira eficaz de manter os usuários mais engajados, especialmente em uma era onde a atenção do público é altamente disputada.

Isso porque, na prática, essa atualização pode levar a um maior número de interações e engajamento em posts, beneficiando tanto usuários comuns quanto criadores de conteúdo que dependem do Instagram para se conectar com seus seguidores.

