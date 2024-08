Número 180 agora oferece informações sobre “Dignidade Menstrual” e auxílio

O canal de comunicação da Central de Atendimento da Mulher, o Ligue 180, agora está ampliando suas funções para incluir informações detalhadas sobre o Programa de Dignidade Menstrual.

Além de continuar a receber denúncias relacionadas à violência contra as mulheres. A atualização visa fornecer suporte adicional para aqueles que enfrentam dificuldades para acessar este importante programa do Governo Federal.

O Programa Dignidade Menstrual, criado para assegurar o acesso gratuito a absorventes higiênicos, destina-se a atender a uma população vulnerável que não possui acesso a esses itens essenciais.

O Programa de Dignidade Menstrual surgiu como uma resposta essencial às necessidades básicas de higiene das pessoas menstruantes.

A necessidade de muitas mulheres

Com uma meta de alcançar aproximadamente 24 milhões de pessoas em todo o Brasil, o programa tem sido uma resposta significativa às necessidades de muitas mulheres e pessoas menstruantes que enfrentam desafios financeiros e sociais.

Desde seu lançamento em janeiro de 2024, o Programa de Dignidade Menstrual já distribuiu mais de 1 milhão e setecentas mil unidades de absorventes.

Este número expressivo reflete o compromisso do governo em melhorar as condições de higiene menstrual para uma parcela significativa da população. A região Nordeste do Brasil lidera em termos de beneficiárias, com a Bahia destacando-se como o estado com o maior número de pessoas atendidas.

Dados recentes

De acordo com dados recentes, entre março de 2023 e março de 2024, o Ligue 180 recebeu 77 denúncias específicas relacionadas a questões menstruais.

Essas denúncias incluem problemas no acesso ao programa, dificuldades de distribuição e outras questões pertinentes à higiene menstrual.

Além do Ligue 180, o Disque Saúde 136 também está disponível para fornecer informações adicionais sobre o programa e esclarecer dúvidas.

Proposta do programa

O Programa de Dignidade Menstrual surgiu como uma resposta essencial às necessidades básicas de higiene das pessoas menstruantes, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa visa não apenas fornecer produtos, mas também garantir que a dignidade e o bem-estar das mulheres sejam mantidos durante o ciclo menstrual.

A distribuição é feita de forma coordenada com as prefeituras e organizações locais, garantindo que os produtos cheguem a quem realmente precisa.

Importância da saúde menstrual

Além de atender às necessidades imediatas, o programa busca também promover a conscientização sobre a importância da saúde menstrual e a redução do estigma associado à menstruação.

Através de campanhas educativas e parcerias com ONGs e instituições de saúde, o programa pretende garantir que as pessoas menstruantes tenham acesso não apenas a produtos, mas também a informações e suporte adequados.

Confira:

Ampliação das funções

Com o número crescente de beneficiárias e a ampliação das funções do Ligue 180, o governo brasileiro demonstra um esforço contínuo para abordar questões de desigualdade e garantir que todos tenham acesso a condições básicas de saúde e dignidade.

A participação ativa de diversos canais de atendimento e a integração de serviços são fundamentais para o sucesso do programa e para a melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros.

Bem-estar social; O verdadeiro objetivo

Em resumo, a expansão dos serviços oferecidos pelo Ligue 180 e o retorno positivo do Programa de Dignidade Menstrual ressaltam a importância de políticas públicas voltadas para a inclusão e o bem-estar social.

Para aqueles que precisam de ajuda ou desejam mais informações sobre o programa, os canais de atendimento estão disponíveis e preparados para oferecer suporte.

As próximas etapas incluirão a avaliação contínua da eficácia do programa e a busca por formas de ampliar ainda mais o alcance e a eficácia das iniciativas relacionadas à saúde menstrual.

Assista: