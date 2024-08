Isenção do Imposto de Renda que nada! ESTES brasileiros também estão na forca; confira

Medalhistas olímpicos brasileiros terão que pagar imposto de renda sobre prêmios. Veja quem será afetado e quanto cada um precisará desembolsar.

Você sabia que os medalhistas olímpicos também terão que pagar imposto de renda? Esta notícia pegou muitos de surpresa, em especial aqueles que esperavam que as conquistas esportivas fossem isentas de tributação.

Ao voltar para o Brasil, os medalhistas de Paris terão que se resolver com a Receita Federal, pois a premiação das medalhas se encaixa nas normas do Imposto de Renda. Entenda mais detalhes sobre essa questão e quem será afetado.

Atletas olímpicos estão isentos do Imposto de Renda?

A premiação dos atletas olímpicos brasileiros é uma forma de reconhecimento por seu esforço e dedicação.

No entanto, essas recompensas financeiras não estão livres de impostos, o que pode causar um impacto significativo no valor final que os atletas recebem.

Em primeiro lugar, porém, é importante dizer que o atleta não paga imposto pela medalha em si. De acordo com a lei, o artefato se enquadra no quesito ‘premiações’, o que significa que não há nenhuma taxação sobre as medalhas, mesmo as de ouro. Todavia, o valor monetário associado às vitórias é outra história.

Então o que paga imposto?

Todo medalhista olímpico recebe uma premiação em dinheiro do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). No caso dos esportes individuais, o medalhista de ouro recebe R$350 mil, enquanto a prata dá R$210 mil e o bronze R$140 mil. Para as categorias coletivas, os prêmios variam, podendo chegar até o teto de R$700 mil no total.

Esses prêmios são considerados rendimentos, e como tal, estão sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda.

Na prática, isso significa que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas que recebem esses valores devem declarar e pagar os impostos devidos.

Quanto cada atleta irá pagar?

A tributação da Receita Federal varia dependendo do montante que cada atleta ganhou. A maior atleta da história do Brasil em número de medalhas, Rebeca Andrade, por exemplo, já faturou cerca de R$826 mil. O imposto sobre esse valor ultrapassa os R$220 mil.

Outros exemplos incluem Beatriz Souza, que terá que pagar cerca de R$90 mil em impostos, ficando com aproximadamente R$250 mil do prêmio.

Para Caio Bonfim, medalhista da marcha atlética, o imposto será de aproximadamente R$60 mil sobre os R$210 mil faturados com a medalha de prata. Rayssa Leal, medalha de bronze, deverá pagar próximo de R$40 mil em impostos.

O cálculo é o mesmo para todos os medalhistas, variando conforme o valor total recebido. Outros atletas, como William, prata no judô individual e bronze por equipes, terão o imposto calculado sobre o prêmio total combinado.

Não é possível isentar de impostos?

Atualmente, não é possível isentar os medalhistas de impostos. Isso porque a legislação vigente não prevê isenções para prêmios em dinheiro decorrentes de conquistas esportivas. O Imposto de Renda é aplicável a todos os rendimentos, incluindo os prêmios de medalha.

Embora a questão seja motivo de preocupação para muitos atletas, alguns legisladores começaram a se movimentar para estudar a possibilidade de reduzir ou isentar os medalhistas olímpicos desses tributos.

A ideia é que isso poderia incentivar o esporte no país, mas ainda não há planos concretos para a implementação dessa mudança.

O pagamento de impostos sobre prêmios de medalhas pode parecer injusto para muitos, especialmente considerando o esforço e dedicação dos atletas.

Contudo, é importante lembrar que qualquer rendimento está sujeito à tributação, conforme as leis fiscais brasileiras.

Com mais medalhas a caminho, incluindo potenciais vitórias no vôlei de praia, futebol feminino e vôlei feminino, o debate sobre a isenção de impostos para atletas de alta performance deve continuar.

Até lá, os medalhistas precisam se preparar para a realidade das obrigações fiscais que acompanham suas conquistas.

