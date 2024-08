Energia MUITO CARA por aí? Acredite, há como escapar dessa; truque permite até 65% MENOS

Beneficiários do Bolsa Família podem obter até 65% de desconto na conta de energia. Saiba como se qualificar e reduzir seus custos mensais.

Você pode ter um desconto de 65% na conta de energia e vamos te explicar isso melhor abaixo! A crise econômica e os constantes aumentos nas tarifas de energia elétrica têm pressionado o orçamento de muitas famílias brasileiras.

Mas há uma solução que pode aliviar essa pressão: a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Este programa oferece descontos significativos na conta de luz para famílias de baixa renda. Trata-se de uma política pública que visa proporcionar alívio financeiro para quem mais precisa.

O benefício é calculado com base no consumo mensal de energia e pode fazer uma grande diferença no orçamento familiar. Se você ainda não conhece a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), está perdendo uma oportunidade de economizar. Vamos explicar como funciona esse programa.

Economize até 65% na conta de luz com a Tarifa Social de Energia Elétrica. Veja quem tem direito e como se inscrever. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao desconto de 65% na conta de energia?

A Tarifa Social de Energia Elétrica é destinada a famílias que atendem a um dos seguintes critérios:

Inscritos no CadÚnico : o benefício alcança as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). É necessário ter uma renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional.

: o benefício alcança as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). É necessário ter uma renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Beneficiários do BPC : famílias que têm membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) também têm direito. Isso inclui lares com idosos de 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência de qualquer idade.

: famílias que têm membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) também têm direito. Isso inclui lares com idosos de 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência de qualquer idade. Famílias com portadores de doenças ou deficiências: famílias que têm alguém que necessita de tratamento médico contínuo que demande uso constante de aparelhos elétricos também podem se qualificar.

Como se cadastrar para receber a Tarifa Social de Energia Elétrica?

Uma das grandes vantagens desse programa é a facilidade para se cadastrar. Primeiramente, a família deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar o cadastro no CadÚnico.

Com os dados atualizados no CadÚnico, o sistema do governo seleciona automaticamente as famílias que se enquadram nos requisitos. Isso significa que você não precisa fazer uma solicitação separada para a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Quais são os descontos oferecidos pela Tarifa Social de Energia Elétrica?

Os descontos oferecidos pela Tarifa Social de Energia Elétrica são aplicados com base no consumo mensal de energia, conforme a seguinte tabela:

Até 30 kWh/mês : 65% de desconto

: 65% de desconto De 31 a 100 kWh/mês : 40% de desconto

: 40% de desconto De 101 a 220 kWh/mês: 10% de desconto

Para consumos acima de 220 kWh/mês, não há desconto aplicado. Estes descontos são cumulativos, proporcionando uma redução significativa no valor final da conta de luz para milhares de famílias.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um mecanismo importante de apoio às famílias de baixa renda no Brasil.

Direcionando o suporte a quem realmente precisa, o programa alivia o peso das contas de energia elétrica no orçamento familiar.

Benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica

Além dos descontos na conta de luz, a Tarifa Social de Energia Elétrica promove inclusão social e melhora a qualidade de vida das famílias beneficiárias.

Com menos gastos com energia, sobra mais dinheiro para outras necessidades essenciais. Manter o cadastro no CadÚnico atualizado e atender aos requisitos garantem o acesso contínuo a esse benefício.

Em caso de dúvidas, procure o CRAS de sua região ou a concessionária de energia elétrica para obter mais informações.

