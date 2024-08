É pra COMEMORAR! Adicional que eleva Bolsa Família para R$ 702 é CONFIRMADO

Bolsa Família de agosto ganha adicional, elevando o benefício para R$ 702. Veja como garantir o seu Auxílio Gás e conferir as datas de pagamento.

O Bolsa Família de agosto de 2024 ganha um adicional e você pode comemorar! Para este mês, o calendário do Bolsa Família oferece um adicional de R$ 102 que não é pago com frequência, conhecido como Auxílio Gás.

A saber, o Auxílio Gás é um programa do governo federal criado para ajudar na compra do gás de cozinha. Atualmente, em muitas cidades, o preço do gás de cozinha está na faixa dos cem reais, um valor alto em comparação com as rendas das famílias beneficiárias do Bolsa Família.

Dessa forma, esse adicional funciona como um complemento ao Bolsa Família, aliviando os custos mensais com o gás. Como dito, este benefício não é pago todos os meses, geralmente sendo liberado a cada dois meses, conforme os planejamentos do governo federal. Entendê-lo é importante. Veja!

Adicional de R$ 102 confirmado no Bolsa Família de agosto, elevando o valor total. Confira como receber o Auxílio Gás e as datas de pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás foi criado em 2021 com o objetivo de auxiliar as famílias na compra do gás de cozinha. O custo elevado do gás impacta significativamente o orçamento das famílias de baixa renda, tornando este auxílio uma ajuda vital. O benefício é pago bimestralmente e seu valor atual é de R$ 102.

O benefício é direcionado para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, desde que estejam devidamente cadastradas no CadÚnico.

O sistema de benefícios do governo realiza um mapeamento para identificar os beneficiários elegíveis para o pagamento do Auxílio Gás. Além disso, os beneficiários do BPC LOAS também podem ter acesso ao Auxílio Gás, desde que cumpram os requisitos necessários.

Qual o calendário de pagamento do Auxílio Gás?

O pagamento do Auxílio Gás é realizado próximo ao do Bolsa Família, compondo dois dos principais benefícios sociais do país.

A seguir, confira as datas de pagamento de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social):

NIS com final 1 : pagamento em 19 de agosto

: pagamento em 19 de agosto NIS com final 2 : pagamento em 20 de agosto

: pagamento em 20 de agosto NIS com final 3 : pagamento em 21 de agosto

: pagamento em 21 de agosto NIS com final 4 : pagamento em 22 de agosto

: pagamento em 22 de agosto NIS com final 5 : pagamento em 23 de agosto

: pagamento em 23 de agosto NIS com final 6 : pagamento em 26 de agosto

: pagamento em 26 de agosto NIS com final 7 : pagamento em 27 de agosto

: pagamento em 27 de agosto NIS com final 8 : pagamento em 28 de agosto

: pagamento em 28 de agosto NIS com final 9 : pagamento em 29 de agosto

: pagamento em 29 de agosto NIS com final 0: pagamento em 30 de agosto

Importante dizer ainda que, para os beneficiários do Rio Grande do Sul, afetados pelas chuvas de maio, o pagamento será realizado integralmente no primeiro dia do calendário.

É preciso usar o auxílio exclusivamente para o gás?

Não há obrigatoriedade de usar o Auxílio Gás exclusivamente para a compra do gás de cozinha. O valor pode ser utilizado para comprar outros produtos ou pagar contas, de acordo com as necessidades da família.

O mais importante é manter o cadastro no CadÚnico atualizado para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios.

Manter o cadastro atualizado é essencial para que o governo possa acessar suas informações de maneira rápida e direta. Isso garante que você não só tenha acesso ao Auxílio Gás, mas também a outros benefícios oferecidos pelo governo.

Como garantir o adicional de R$ 102 do Bolsa Família?

Para garantir o recebimento do Auxílio Gás e do Bolsa Família com o valor atualizado, siga estes passos essenciais:

Verifique se seu cadastro no CadÚnico está atualizado.

Acesse os canais oficiais, como o aplicativo Caixa Tem, para verificar as datas de pagamento e a elegibilidade.

Mantenha seus documentos pessoais e comprovantes de residência atualizados para evitar problemas no recebimento.

