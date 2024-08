CHATGPT Brasileiro: conheça a Mary talk-AI e como usá-la

Em novembro de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT, popularizando a inteligência artificial generativa globalmente.

A Maritaca AI(Mary talk AI) é uma empresa brasileira que desenvolve modelos de linguagem de ponta, com foco em português. A startup, que já é considerada a “OpenAI brasileira”, tem como objetivo criar soluções de inteligência artificial que atendam às necessidades específicas do mercado nacional.

Enquanto isso, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) trabalhavam silenciosamente em um projeto ambicioso: criar o primeiro “ChatGPT brasileiro”. Este projeto, batizado de MariTalk, trouxe um diferencial crucial: a fluência no idioma português.

Ascensão do MariTalk

O MariTalk, desenvolvido pela startup Maritaca AI, não só fala português, mas é especialista em questões relacionadas ao Brasil. Este chatbot representa uma vantagem significativa sobre o ChatGPT no mercado brasileiro, destacando-se em áreas específicas como a interpretação de dados brasileiros.

Isso se deve ao fato de que MariTalk foi “alfabetizado” em português, conhecendo profundamente a cultura e as nuances do Brasil.Quem utiliza o ChatGPT, ferramenta de IA da OpenAI, percebe que ele responde a uma vasta gama de perguntas.

No entanto, o ChatGPT nem sempre interpreta corretamente o português, resultado de sua formação predominantemente em inglês. Esse fenômeno ocorre porque os grandes modelos de linguagem, como o GPT, são treinados com grandes quantidades de dados em inglês, tornando-os generalistas, mas não especialistas.

O Nascimento da Maritaca AI

A Maritaca AI, fundada em 2022 pelo doutor em Ciência da Computação Rodrigo Nogueira em parceria com pesquisadores da Unicamp, surgiu com a missão de criar uma inteligência artificial focada no contexto brasileiro.

Com um investimento significativo do Google, a equipe desenvolveu o modelo de linguagem Sabiá e o chatbot MariTalk. Este último foi lançado poucos meses após o ChatGPT, destacando-se por seu treinamento específico em assuntos brasileiros.

Diferente de outros grandes modelos de linguagem, o MariTalk é alimentado com dados voltados para o Brasil, incluindo informações em português, espanhol e inglês. Este foco no contexto brasileiro permite que a IA da Maritaca AI ofereça respostas mais precisas e relevantes para os usuários locais.

Vantagens do Treinamento Focado no Brasil

Rodrigo Nogueira, CEO da Maritaca AI, enfatiza que o diferencial do MariTalk está na coleta de dados de treinamento mais relevantes para o ambiente brasileiro. Essa abordagem apresenta várias vantagens:

Coleta de Dados Relevantes

Foco no Ambiente Brasileiro: Coleta de dados especificamente voltados para o Brasil.

Coleta de dados especificamente voltados para o Brasil. Utilização de Dados Multilíngues: Inclui informações em português, espanhol e inglês.

Priorização de Dados Úteis

Dados Priorizados para Usuários Brasileiros: Maior atenção aos dados mais úteis para o contexto local.

Maior atenção aos dados mais úteis para o contexto local. Menor Ênfase em Dados Menos Relevantes: Redução da coleta de dados com menor probabilidade de uso.

Eficiência e Custo do Mary talk

Serviço Mais Eficiente: Respostas mais precisas e relevantes para os usuários brasileiros.

Respostas mais precisas e relevantes para os usuários brasileiros. Redução de Custos: Atendimento eficiente a um menor custo para os usuários.

Com esse foco específico, o MariTalk se destaca como uma ferramenta altamente adaptada às necessidades dos brasileiros, proporcionando uma experiência de uso superior.

Especialização no Cenário Brasileiro

Uma das grandes vantagens do MariTalk é sua especialização no cenário brasileiro. Enquanto ferramentas internacionais como o ChatGPT possuem um conhecimento generalista, o MariTalk entende profundamente o contexto, as leis e a história do Brasil.

Isso torna a ferramenta particularmente útil para empresas e usuários que precisam de informações precisas e contextualizadas sobre o país.

Desempenho e Aplicações do Mari talk

O desempenho do MariTalk foi comprovado em diversos exames brasileiros, como o Enem, as provas da Unicamp e da USP, o Enade e a OAB.

Em muitos casos, o chatbot brasileiro superou os modelos de linguagem do GPT, incluindo o GPT-4. Rodrigo Nogueira destaca que o MariTalk é capaz de realizar tarefas como auxílio na escrita de textos, tradução, escrita de programas de computador e sugestão de ideias para negócios.

Planos e Modelos de Uso

A versão gratuita do MariTalk funciona de forma similar ao ChatGPT, sendo acessada online, onde os usuários enviam perguntas e recebem respostas da nuvem da empresa.

Para aqueles que preferem maior privacidade, há planos pagos que permitem o download do aplicativo MariTalk. Os preços variam entre R$ 1 e R$ 10 por milhão de tokens, dependendo do modelo de linguagem escolhido.

Contexto brasileiro

O MariTalk, com seu foco no contexto brasileiro e seu treinamento específico, representa uma inovação significativa no campo da inteligência artificial no Brasil.

A Maritaca AI, com seu compromisso com a atualização e a especialização, promete continuar avançando e oferecendo soluções cada vez mais eficientes para os usuários brasileiros.

