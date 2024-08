Acesso à saúde: nova era do SUS digital e seus benefícios

O Sistema Único de Saúde (SUS) está passando por uma transformação significativa com o avanço da tecnologia digital, marcada pelo sucesso do aplicativo Meu SUS Digital.

Este aplicativo, que já ultrapassou a marca de 30 funcionalidades, visa melhorar o acesso da população às informações de saúde e aos serviços disponíveis.

Entre as inovações mais recentes, destaca-se o registro de atendimentos clínicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que permite aos usuários avaliar a qualidade da assistência e as condições das instalações.

Essa mudança reflete uma estratégia mais ampla do Ministério da Saúde para digitalizar e modernizar o SUS.

A consolidação do Aplicativo

O Meu SUS Digital se consolidou como o aplicativo de saúde mais baixado do Brasil, com mais de 50 milhões de downloads e 4,5 milhões de usuários ativos. Essa popularidade se deve ao seu papel em oferecer mais autonomia aos cidadãos e permitir um acompanhamento mais detalhado de sua saúde.

Além disso, os dados gerados através do aplicativo são essenciais para aprimorar políticas públicas e aumentar a eficiência da assistência.

A funcionalidade que permite avaliar os atendimentos nas UBS é um passo importante para a reestruturação da Saúde da Família. Em breve, o aplicativo oferecerá o acompanhamento de consultas, exames e procedimentos em toda a rede do SUS.

Adições recentes no App

Uma das recentes adições ao Meu SUS Digital é a funcionalidade que permite aos usuários registrar sua autodeclaração de raça, etnia, nome social e endereço. Essas informações são cruciais para o monitoramento de indicadores de saúde e para o planejamento de políticas públicas que promovam a equidade.

Com essa atualização, o SUS busca garantir que todas as populações sejam adequadamente representadas e atendidas.

Além dessas funcionalidades, o aplicativo oferece acesso à carteira nacional de vacinação, permitindo a emissão de certificados; autoriza a retirada gratuita de absorventes pelo programa Dignidade Menstrual; e fornece o histórico da dispensação de medicamentos do programa Farmácia Popular.

Como Baixar o Aplicativo SUS Digital

Passo a Passo para Instalar o SUS Digital no Seu Celular

Acesse a Loja de Aplicativos

Abra a loja de aplicativos do seu dispositivo, como a Google Play Store para Android ou a App Store para iOS. Pesquise por “Meu SUS Digital”

Utilize a barra de pesquisa para encontrar o aplicativo oficial “Meu SUS Digital”. Verifique se o desenvolvedor é o Ministério da Saúde. Baixe e Instale o Aplicativo

Clique no botão de download e aguarde a instalação ser concluída. Certifique-se de ter uma conexão estável com a internet. Abra o Aplicativo e Realize o Cadastro

Após a instalação, abra o aplicativo e siga as instruções para realizar o cadastro, incluindo a inserção de dados pessoais e a vinculação ao Cadastro Único (CadÚnico). Configure Suas Preferências e Comece a Usar

Ajuste as configurações de notificação e explore as funcionalidades disponíveis para gerenciar sua saúde e acessar serviços do SUS.

Prontuário eletrônico e mais novidades

O SUS Digital também prevê o acesso ao prontuário eletrônico do paciente durante as consultas, o que permitirá a continuidade do cuidado em toda a rede de serviços do SUS.

A expansão da telessaúde, o diagnóstico da maturidade em saúde digital das cidades brasileiras e o planejamento de ações regionais serão facilitados pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Essa plataforma permite o compartilhamento eficiente de dados e informações de saúde.

Em uma coletiva realizada em Brasília, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância dessa transição digital.

