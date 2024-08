Nova AÇÃO NUBANK pode te render até R$ 5 MIL de limite; veja como

Nubank oferece novo limite de até R$ 5 mil para seus clientes. Saiba como garantir essa novidade e aumentar o poder de compra.

O Nubank, sempre inovando no setor financeiro, lançou uma nova funcionalidade que promete ajudar seus clientes a alcançar maior liberdade financeira.

Com o Nu Limite Garantido, os usuários têm a oportunidade de aumentar o limite do cartão de crédito até R$ 5 mil.

Essa novidade utiliza um valor de investimento como garantia. A seguir, vamos entender como essa nova ação pode beneficiar você.

Com o Nu Limite Garantido, você pode aumentar seu limite no Nubank. Entenda como funciona essa nova oportunidade financeira exclusiva. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Nu Limite Garantido?

O Nu Limite Garantido é uma funcionalidade que permite aos clientes do Nubank aumentar o limite do seu cartão de crédito mediante um investimento em uma Caixinha de Garantia.

Esse valor, que pode chegar a R$ 5 mil, é aplicado em um Recibo de Depósito Bancário (RDB) que rende 100% do CDI.

Assim, além de garantir um limite de crédito maior, o valor investido continua a render, criando uma combinação vantajosa de investimento e crédito.

Passo a passo para utilizar o Nu Limite Garantido:

Acesse o aplicativo do Nubank no seu dispositivo móvel.

Navegue até a seção do seu cartão de crédito e selecione “Meus Limites”.

Escolha a opção “Nu Limite Garantido”.

Defina o valor a ser transferido para a Caixinha de Garantia.

Confirme a transferência com sua senha do Nubank.

Com esses passos simples, você pode aumentar significativamente seu limite de crédito, garantindo mais flexibilidade para suas compras e despesas.

Além disso, o valor investido permanece disponível para resgate, desde que não esteja comprometido com gastos no cartão.

Quais as vantagens de optar pelo Nu Limite Garantido?

Optar pelo Nu Limite Garantido oferece várias vantagens. Uma das principais é a possibilidade de ter um limite de crédito aumentado enquanto seu dinheiro continua a render.

Isso é especialmente útil para quem busca uma maneira de equilibrar a necessidade de crédito com o desejo de fazer o dinheiro render de forma segura. Outra vantagem é a flexibilidade financeira proporcionada.

Com a opção de resgatar o valor investido a qualquer momento, desde que não esteja sendo utilizado como garantia para o crédito, você mantém controle total sobre suas finanças.

Na prática, essa flexibilidade é um diferencial importante para quem deseja ter mais liberdade na gestão de seus recursos financeiros.

Além disso, todo o processo é desburocratizado. Não há necessidade de passar por processos de aprovação complicados ou de lidar com papelada.

Tudo é feito diretamente pelo aplicativo do Nubank, tornando a experiência do usuário muito mais simples e intuitiva.

Nu Limite Garantido é uma boa opção?

O Nu Limite Garantido é uma ótima escolha para quem deseja aumentar o limite do cartão de crédito de maneira prática e segura.

Com essa funcionalidade, o Nubank oferece uma solução que une investimento e crédito, permitindo que o cliente tenha acesso a mais recursos enquanto seu dinheiro rende.

Essa novidade é especialmente interessante para quem busca organização financeira e quer evitar surpresas com limites de crédito.

Além de aumentar o poder de compra, o Nu Limite Garantido também proporciona uma maneira de fazer o dinheiro render sem riscos elevados, uma vez que os investimentos são garantidos por um RDB.

Por fim, o Nu Limite Garantido é uma inovação que reflete o compromisso do Nubank em oferecer soluções financeiras acessíveis e transparentes.

Se você está em busca de maior flexibilidade financeira e quer aproveitar ao máximo seu dinheiro, essa funcionalidade é uma excelente oportunidade.

Com ela, é possível equilibrar as necessidades de crédito com a segurança de um investimento, tudo isso de forma fácil e rápida pelo aplicativo.

