Seu carro ISENTO do IPVA 2025! Lista de isenções no pagamento já está disponível para consulta; veja

Isenções de IPVA 2025 já podem ser consultadas. Confira quem tem direito com base no ano de fabricação do veículo e outras condições especiais.

A Secretaria da Fazenda já disponibilizou a lista de isenções do IPVA 2025, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. As regras para isenção variam conforme a legislação de cada estado.

Para obter a isenção, é necessário enviar um pedido à Secretaria da Fazenda, acompanhado de documentos do veículo e do proprietário.

Em suma, este processo é crucial para garantir o benefício, que pode ser uma economia significativa para diversos contribuintes. Confira a seguir.

Quem tem direito à isenção do IPVA 2025?

A isenção do IPVA 2025 é determinada pelo ano de fabricação dos veículos, com critérios que variam entre os estados. As regras são as seguintes:

Veículos com até 10 anos de fabricação : Amapá, Roraima e Rio Grande do Norte.

: Amapá, Roraima e Rio Grande do Norte. Veículos com mais de 15 anos de fabricação : Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Distrito Federal.

: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Distrito Federal. Veículos com mais de 18 anos de fabricação : Mato Grosso.

: Mato Grosso. Veículos com mais de 20 anos de fabricação : Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

: Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Veículos com 30 anos ou mais de fabricação : Santa Catarina e Tocantins.

: Santa Catarina e Tocantins. Carros fabricados até 2002: Alagoas.

Além dos critérios de antiguidade, existem estados que concedem isenções específicas para veículos que utilizam tecnologias alternativas:

Veículos elétricos : Isenção no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

: Isenção no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Veículos híbridos ou elétricos: Reembolso de até R$ 3,3 mil ou desconto no IPTU na cidade de São Paulo.

Categorias de motoristas elegíveis para isenção

A isenção do IPVA também pode ser aplicada com base em condições específicas dos motoristas ou no uso dos veículos. Algumas categorias incluem:

Profissionais que utilizam o veículo para trabalhar , como: Taxistas e mototaxistas; Empresas de ônibus de transporte urbano e metropolitano; Motoristas de vans escolares; Proprietários de máquinas agrícolas.

, como: Pessoas com deficiências , que podem ter direito à isenção, incluem casos de: Artrite reumatoide ; AVC (Acidente Vascular Cerebral); Cardiopatia ; Esclerose múltipla ; Mastectomia ; Parkinson ; TEA (Transtorno do Espectro Autista) de nível grave.

, que podem ter direito à isenção, incluem casos de:

Para solicitar a isenção, é fundamental que os interessados verifiquem as especificidades legais de seu estado e sigam os procedimentos indicados. A documentação correta e o cumprimento dos prazos são essenciais para garantir o benefício.

O IPVA é um tributo que incide anualmente sobre a propriedade de veículos automotores, e a possibilidade de isenção representa uma oportunidade importante para diversos segmentos da população.

Com as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, os proprietários de veículos podem planejar melhor suas finanças e aproveitar os benefícios a que têm direito.

Manter-se informado sobre as atualizações e mudanças nas legislações estaduais é crucial para assegurar o acesso a essas isenções.

Este processo pode incluir desde a consulta a profissionais especializados até a pesquisa em fontes oficiais, como o site da Secretaria da Fazenda de cada estado.

Assim, a diversidade de regras e condições para a isenção do IPVA 2025 reflete a tentativa de ajustar o imposto às realidades locais e às necessidades específicas de certos grupos de contribuintes.

Ao mesmo tempo, esses critérios variados mostram a importância de uma atenção detalhada aos requisitos para cada situação específica.

