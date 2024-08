A luta pelo 13º no Bolsa Família: Damares faz pedido emocionante!

O debate sobre o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família é complexo e envolve diversas nuances.

O 13º salário para beneficiários do Bolsa Família tem sido um tema recorrente de debates e discussões nos últimos anos.

A ideia de conceder uma parcela extra aos beneficiários do programa, similar ao 13º salário pago aos trabalhadores com carteira assinada, tem gerado grande expectativa e mobilização.

Mas afinal, existe a possibilidade real de implementação desse benefício? É o que veremos.

A senadora Damares Alves fez um apelo significativo na sexta-feira, 2.



O apelo de Damares

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) fez um apelo significativo nesta sexta-feira, 2 de agosto, ao apresentar um relatório favorável ao projeto que propõe a inclusão de um 13º pagamento no Bolsa Família, a ser feito em dezembro.

Esta proposta, de autoria do senador Jader Barbalho (MDB), aguarda a votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se aprovada, a medida exigirá um impacto financeiro estimado em R$ 14,1 bilhões.

O relátorio

Em seu relatório, Damares Alves argumenta que os programas de transferência de renda condicionada são essenciais para promover a acumulação de capital humano e interromper o ciclo de pobreza intergeracional.

Ela enfatiza a relevância desses programas em um contexto brasileiro caracterizado por altos níveis de pobreza e desigualdade social.

De acordo com a senadora, medidas como a inclusão do 13º pagamento são fundamentais para garantir a proteção e a melhoria das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.

A previsão do projeto; O que esperar?

O projeto prevê que o custo adicional do 13º pagamento seja absorvido pelo orçamento da seguridade social.

Caso não haja previsão orçamentária suficiente, o pagamento será realizado mediante a aprovação de crédito suplementar. O objetivo é garantir que a nova parcela não comprometa os recursos destinados a outros benefícios essenciais.

Vale lembrar que o pagamento do 13º no Bolsa Família ocorreu apenas uma vez, em 2019, durante a pandemia de COVID-19. No entanto, a medida não foi renovada nos anos seguintes.

Voltando ao presente

O programa Bolsa Família, que foi restaurado em 2023 no seu formato original pelo governo Lula, beneficia atualmente cerca de 20,8 milhões de famílias.

A iniciativa representa um resultado significativo no orçamento de 2024, estimado em aproximadamente R$ 168 bilhões.

O retorno ao formato original do programa visa garantir que os recursos sejam aplicados de maneira eficaz para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Quais são os próximos passos?

O próximo passo para a aprovação do projeto é a votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se aprovado, o projeto seguirá para outras etapas legislativas antes de ser sancionado pelo presidente.

A inclusão do 13º pagamento no Bolsa Família pode representar um avanço significativo na forma como o programa apoia as famílias de baixa renda, proporcionando um alívio adicional no final do ano.

A proposta de Damares Alves e Jader Barbalho reflete uma preocupação contínua com o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade e a necessidade de políticas públicas que garantam uma rede de proteção social mais robusta e eficaz.

