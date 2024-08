Aproveite! Você pode receber ATÉ R$ 6.872 via Correios; inscrições começam nesta semana

Saiba como se inscrever para o concurso dos Correios e concorra a salários de até R$ 6.872. Vagas para várias áreas disponíveis.

Os Correios abriram as inscrições para o concurso público que oferece salários de até R$ 6.872. A partir desta quarta-feira, 7 de agosto, os candidatos podem se inscrever para 33 vagas nas áreas de medicina e segurança do trabalho.

Oportunidades incluem cargos como Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior e Médico do Trabalho Júnior, entre outros. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online até 8 de setembro, com uma taxa de R$ 70,00. Saiba mais a seguir.

Veja como garantir sua inscrição no concurso dos Correios e concorrer a salários atrativos. Oportunidades para cargos de medicina e segurança do trabalho. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os cargos do concurso dos Correios?

O concurso oferece diversas vagas com salários atrativos, divididas da seguinte forma:

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior: R$ 3.672,84

R$ 3.672,84 Enfermeiro do Trabalho Júnior: R$ 6.583,54

R$ 6.583,54 Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior: R$ 6.872,48

R$ 6.872,48 Médico do Trabalho Júnior: R$ 6.872,48

Além dos salários atrativos, o concurso destina 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas).

Como vai ser a avaliação do concurso dos Correios?

A avaliação dos candidatos será conduzida pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), em parceria com os Correios.

O processo seletivo incluirá uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, seguida pela comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais.

As provas estão programadas para o dia 13 de outubro, com o resultado final previsto para 20 de novembro.

A expectativa é que as contratações sejam realizadas ainda este ano, proporcionando rápida inserção dos aprovados no mercado de trabalho.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o link disponibilizado pelos Correios, preencher o formulário online e realizar o pagamento da taxa de inscrição.

É importante verificar todos os requisitos e documentos necessários antes de completar o processo de inscrição.

Aqueles que atenderem aos critérios de isenção de taxa, como inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea, devem seguir as orientações específicas para solicitar a isenção.

Concurso BASA: outra oportunidade de carreira

Além do concurso dos Correios, o Banco da Amazônia S.A. (BASA) também abriu inscrições para o seu concurso público. O edital oferece 450 vagas, sendo 50 imediatas e 400 para cadastro de reserva.

As oportunidades são para cargos de Técnico Bancário e Técnico Científico – Tecnologia da Informação. As inscrições vão de 2 a 26 de agosto de 2024, e podem ser feitas no site da Fundação CESGRANRIO, organizadora do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00, com possibilidade de isenção para candidatos do CadÚnico e doadores de medula óssea.

Os cargos oferecidos pelo BASA incluem:

Técnico Bancário: Requer ensino médio completo, com salário inicial de R$ 3.317,51 para uma jornada de 30 horas semanais.

Requer ensino médio completo, com salário inicial de R$ 3.317,51 para uma jornada de 30 horas semanais. Técnico Científico – Tecnologia da Informação: Exige nível superior em áreas relacionadas à informática, com salário de R$ 3.942,81 para 30 horas semanais.

A avaliação do concurso BASA será realizada através de uma prova objetiva, abrangendo conhecimentos básicos e específicos.

As provas estão previstas para o dia 20 de outubro de 2024, oferecendo uma oportunidade de ouro para quem busca uma carreira sólida em uma instituição financeira.

