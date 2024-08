Precisando de grana? Simule e veja quanto o FGTS vai te pagar; transferências acontecem em agosto

Saiba como simular e receber os lucros do FGTS em agosto. Veja os passos para desbloquear o valor direto na sua conta.

A expectativa para a distribuição de lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2024 é alta. O Conselho Curador do FGTS se reunirá em breve para definir o percentual do lucro de 2023 que será distribuído aos trabalhadores.

Com um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões no ano passado, a parcela destinada aos cotistas promete ser significativa. A Caixa Econômica Federal tem até 31 de agosto para creditar esses valores, mas a tradição de antecipar os repasses pode garantir que o dinheiro esteja disponível antes dessa data.

Entenda como funciona a distribuição de lucros do FGTS e quanto você pode receber. Acesse os detalhes sobre o repasse em agosto. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a distribuição de lucros do FGTS?

Desde 2016, uma lei garante que parte dos lucros do FGTS seja repartida entre os trabalhadores com contas vinculadas ao fundo.

O objetivo é aumentar a rentabilidade dessas contas, permitindo que o trabalhador obtenha um rendimento adicional.

O percentual de distribuição é definido pelo Conselho Curador do FGTS, e a operação de crédito nas contas é realizada pela Caixa Econômica Federal.

O valor a ser recebido por cada trabalhador é proporcional ao saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro do ano anterior.

Vale destacar que o dinheiro distribuído como lucro continua no fundo, não podendo ser sacado imediatamente.

Os saques só são permitidos em situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, ou pelo saque-aniversário.

Aproveite para conferir: Grande notícia para NIS final 0, 1, 2, 3, 8, 7 e mais sobre VALOR recorde do Bolsa Família

Quanto será distribuído em 2024?

Nos anos anteriores, a distribuição de lucros foi alta, com 99% dos lucros de 2022 e 2023 sendo destinados aos cotistas. Para este ano, espera-se que o percentual fique em torno de 90%, o que representaria cerca de R$ 21 bilhões.

O valor exato depende da definição do Conselho Curador e deve ser confirmado em breve. Para os trabalhadores, isso significa que o fator multiplicador para o cálculo do valor a receber pode ser de aproximadamente 3,6620%.

Essa taxa é aplicada sobre o saldo do FGTS em 31 de dezembro de 2023. Por exemplo, um trabalhador com R$ 10 mil no fundo poderia receber cerca de R$ 366,20 como parte dos lucros.

A previsão é de que o rendimento total do FGTS, incluindo juros e a distribuição de lucros, seja superior à inflação medida pelo IPCA, o que garante que o saldo do fundo não perca poder aquisitivo.

Como consultar o saldo e receber o lucro?

Consultar o saldo do FGTS é simples e pode ser feito de diversas maneiras. O trabalhador pode acessar o saldo pelo aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

Para aqueles que possuem conta na Caixa, também é possível realizar a consulta diretamente pelo internet banking.

O FGTS foi criado como uma forma de proteção para o trabalhador. Ele funciona como uma espécie de poupança que pode ser acessada em momentos de necessidade, como na demissão sem justa causa ou em situações de emergência, como doenças graves.

Além disso, o fundo é utilizado para financiar projetos de habitação, saneamento e infraestrutura, beneficiando a sociedade como um todo.

URGENTE: nova atualização no FGTS

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o saldo do FGTS deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Essa decisão é importante porque garante que o rendimento das contas do FGTS acompanhe a inflação, protegendo o poder de compra dos trabalhadores.

Também é importante lembrar que essa correção só se aplica às atualizações futuras e não altera o saldo já existente.

Com essas medidas, o trabalhador tem a garantia de que o saldo do FGTS será preservado, mesmo em um cenário de inflação alta.

Assim, o fundo continua a ser uma ferramenta essencial para a segurança financeira dos trabalhadores brasileiros.

Fique atento às próximas atualizações e simule o quanto você pode receber com a distribuição de lucros do FGTS em 2024!

Aproveite para conferir: EXCLUSIVO! R$ 3.000 na conta e sua felicidade de volta; benefício do governo bomba na web