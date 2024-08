Nasceu em agosto? Tem SURPRESINHA no seu FGTS; veja como aproveitar

Trabalhadores nascidos em agosto têm uma oportunidade especial com o saque-aniversário do FGTS. Saiba como aproveitar e retirar uma parte do saldo.

Os trabalhadores nascidos em agosto já podem comemorar, pois o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está disponível a partir de 1º de agosto de 2024.

Em suma, essa modalidade permite que os beneficiários retirem anualmente uma parte do saldo do FGTS, proporcionando uma oportunidade extra de acesso ao dinheiro.

Para quem nasceu em agosto, a adesão deve ser feita até 31 de outubro de 2024, com o saque disponível por três meses a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário.

Nascidos em agosto podem aproveitar o saque-aniversário do FGTS até outubro. Veja como acessar o benefício e retirar seu dinheiro.

O que é o Saque-Aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma modalidade que possibilita a retirada de uma parcela do saldo do FGTS todo ano, no mês de aniversário do trabalhador.

Diferente do saque-rescisão, que permite o saque integral do saldo em caso de demissão sem justa causa, o saque-aniversário é uma escolha voluntária e requer adesão específica.

Ao optar por essa modalidade, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o saldo total em caso de demissão, mas mantém o direito à multa de 40% sobre o valor do fundo.

Como funciona e como aderir?

Para aderir ao saque-aniversário, é necessário:

Acessar o aplicativo “Caixa FGTS” ou o site oficial do FGTS .

. Escolher a opção pela modalidade saque-aniversário .

. Entender que, caso deseje retornar ao saque-rescisão, haverá um período de carência de 24 meses.

O processo é simples e pode ser feito completamente online. É importante que o trabalhador esteja ciente das regras e vantagens dessa modalidade, sobretudo em relação às implicações para o uso do saldo do FGTS em casos de desligamento do emprego.

Quais os valores do Saque-Aniversário?

O valor disponível para retirada no saque-aniversário varia de acordo com o saldo da conta do FGTS. A quantia é calculada com base em uma porcentagem do saldo, acrescida de uma parcela fixa, conforme a tabela abaixo:

Até R$ 500 : 50% do saldo.

: 50% do saldo. De R$ 500,01 a R$ 1.000 : 40% do saldo + parcela fixa de R$ 50.

: 40% do saldo + parcela fixa de R$ 50. De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 : 30% do saldo + parcela fixa de R$ 150.

: 30% do saldo + parcela fixa de R$ 150. De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 : 20% do saldo + parcela fixa de R$ 650.

: 20% do saldo + parcela fixa de R$ 650. De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 : 15% do saldo + parcela fixa de R$ 1.150.

: 15% do saldo + parcela fixa de R$ 1.150. De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 : 10% do saldo + parcela fixa de R$ 1.900.

: 10% do saldo + parcela fixa de R$ 1.900. Acima de R$ 20.000,01: 5% do saldo + parcela fixa de R$ 2.900.

Os trabalhadores devem ficar atentos ao calendário específico para o saque-aniversário. As datas são determinadas com base no mês de nascimento do beneficiário, e o período de saque se estende por três meses.

Por exemplo, para nascidos em agosto, o período de saque é de 1º de agosto a 31 de outubro de 2024.

Como realizar o saque?

O saque pode ser realizado através do aplicativo “Caixa FGTS” ou do site oficial do FGTS. Ambos os métodos são fáceis de usar e acessíveis para todos os trabalhadores.

É necessário ter uma conta ativa ou inativa no FGTS para escolher a modalidade e realizar o saque. Caso o trabalhador decida reverter a escolha pelo saque-aniversário, ele precisará aguardar 24 meses para que a mudança passe a valer.

