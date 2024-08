McDonald’s traz personagens K-Pop inspirados no BTS

O McDonald’s aposta na popularidade do K-Pop e traz uma novidade que promete encantar fãs do gênero musical e dos sanduíches. A partir desta terça-feira, 6, a rede de fast-food lança uma edição limitada do McCrispy Chicken Cajun, acompanhada de miniaturas dos personagens BT21, inspirados nos integrantes do grupo de K-Pop BTS.

Esta ação é parte de uma estratégia global para atrair tanto os fãs da música quanto os apaixonados por fast-food.

A edição limitada do menu inclui os personagens Mang, Koya, Cooky, Shooky, RJ, Chimmy e Tata, cada um refletindo a personalidade dos membros do BTS.

Além disso, o menu conta com duas opções de molho para McNuggets: Sweet Chili e Cajun, proporcionando uma experiência culinária única e saborosa. O McCrispy Chicken com molho Cajun foi desenvolvido exclusivamente para esta parceria, trazendo um toque especial ao cardápio.

Gosta da cultura pop coreana? Confira a nova promoção do Mcdonald’s e o que esperar dos produtos que a lanchonete oferece de brinde – imagem: arquivo/ edição/ CanvaPro.

Disponibilidade e canais de atendimento com O McDonald’s

O cardápio especial estará disponível por tempo limitado em todos os restaurantes McDonald’s no Brasil. Os clientes poderão adquirir os produtos através de diversos canais de atendimento, como McDelivery, Peça e Retire, Drive-Thru, totens de autoatendimento e balcões internos.

Esta ampla gama de opções visa facilitar o acesso dos consumidores ao novo menu e aumentar as vendas durante o período da campanha.

Para fortalecer o lançamento no Brasil, a agência Galeria.ag desenvolveu uma campanha publicitária focada em engajar os fandoms do McDonald’s e do BTS, conhecidos como McLovers e Armys, respectivamente.

A campanha inclui ações inovadoras, como o rebranding temporário da loja do McDonald’s no iFood, onde a rede adotará um nome e uma identidade visual em coreano, refletindo a influência cultural do K-Pop.

Influenciadores digitais e conteúdo especial

A campanha também conta com a participação de um grupo de influenciadores digitais, incluindo Gabriel Kim, Emilly Vick e Allan Jeon, que foram convidados para criar conteúdos especiais e reviews dos novos produtos.

Esses influenciadores desempenham um papel crucial na disseminação da novidade e no aumento do engajamento nas redes sociais, atingindo um público ainda maior.

O BTS, conhecido mundialmente por sua base de fãs leal e apaixonada, continua a influenciar a cultura pop global. A parceria com o McDonald’s é uma extensão do impacto cultural do grupo, unindo música e gastronomia de forma inovadora.

Esta colaboração não só celebra o sucesso do BTS, mas também reforça a estratégia do McDonald’s de se conectar com diferentes segmentos de consumidores.

Do ponto de vista econômico, a parceria com o BTS e o lançamento dos produtos BT21 representam uma estratégia de marketing poderosa para o McDonald’s.

A empresa busca aumentar suas vendas e fortalecer sua presença no mercado jovem e digitalmente engajado. Além disso, a campanha cria um senso de urgência entre os consumidores, incentivando a compra rápida antes que os produtos saiam de linha.

Repercussão nas redes sociais e parcerias futuras com o McDonald’s

As redes sociais têm desempenhado um papel fundamental na promoção da campanha. O uso de hashtags específicas e a participação ativa dos fãs têm gerado um buzz significativo, ampliando o alcance da campanha e atraindo novos clientes.

As interações online não só promovem os produtos, mas também criam uma comunidade em torno da marca e da parceria com o BTS.

O sucesso desta campanha pode abrir caminho para futuras parcerias entre o McDonald’s e outras figuras influentes do entretenimento.

A empresa demonstra uma capacidade de inovação e adaptação às tendências culturais, o que é crucial para se manter relevante no mercado altamente competitivo de fast-food. Outras colaborações similares podem surgir, explorando novas formas de engajamento e oferecendo produtos exclusivos.

A parceria entre o McDonald’s e o BTS, através dos personagens BT21, representa uma fusão bem-sucedida de cultura pop e gastronomia.

A estratégia de marketing, combinada com uma campanha publicitária robusta e a participação de influenciadores digitais, promete ser um grande sucesso. Com esta ação, o McDonald’s não só reforça sua posição no mercado, mas também cria uma conexão emocional com seus consumidores, demonstrando a força e a influência do K-Pop na cultura global atual.