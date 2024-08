R$ 8 MIL do Itaú com inscrições ABERTAS; veja condições para saque

Itaú Unibanco abre inscrições para programa de trainee com salário de R$ 8 mil. Saiba mais sobre as etapas do processo seletivo e benefícios oferecidos.

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para a edição de 2025 do seu programa de trainee, oferecendo um salário atrativo de R$ 8.800 e uma série de benefícios.

Se você está em busca de uma oportunidade de carreira em uma das maiores instituições financeiras do Brasil, essa pode ser sua chance.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de setembro de 2024, e os interessados devem se preparar para um processo seletivo que inclui avaliações de perfil e habilidades online.

Programa de trainee do Itaú oferece salário de R$ 8 mil e benefícios. Veja como participar e as trilhas de aprendizado disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quanto tempo dura o programa trainee Itaú?

O programa de trainee do Itaú tem duração de 18 meses e oferece uma lista robusta de benefícios. Além do salário de R$ 8.800, os trainees terão direito a:

Vale-refeição e alimentação

Vale-transporte

Seguro de vida

Assistência médica e odontológica

Auxílio creche para filhos de até 71 meses

Incentivo a curso de idiomas

Participação nos lucros e resultados

Ademais, o programa possui três trilhas de aprendizado diferentes: Negócios Varejo, Negócio Atacado e Institucional.

Cada trilha é projetada para oferecer um desenvolvimento abrangente nas áreas específicas, permitindo que os trainees adquiram conhecimentos e habilidades relevantes para suas futuras posições dentro do banco.

Quais são as etapas e requisitos do processo seletivo?

Para se inscrever no programa de trainee do Itaú, os candidatos devem atender a alguns requisitos básicos.

É necessário ter se formado em um curso de graduação de longa duração após novembro de 2022 ou estar cursando com conclusão prevista para até dezembro de 2025. Para a trilha de Negócios Atacado, também é exigido inglês avançado.

O processo seletivo inclui várias etapas, começando com a inscrição online e a realização de avaliações de perfil e habilidades.

Durante os meses de setembro e novembro, os candidatos selecionados receberão um case para ser desenvolvido e avaliado pelo RH do Itaú.

Em seguida, os candidatos que avançarem terão que resolver um desafio real de negócio em grupo e apresentar suas soluções aos gestores do banco. Finalmente, haverá entrevistas individuais com os diretores do Itaú.

Importante dizer ainda que os candidatos aprovados deverão trabalhar presencialmente por oito horas em formato híbrido na cidade de São Paulo.

Aqueles que necessitarem se mudar para São Paulo receberão um auxílio no valor de um salário para realocação.

Para mais detalhes sobre o programa de trainee e para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site oficial do programa de trainee do Itaú ( https://traineefeitodefuturo.com.br/ ). No site, também estão disponíveis as avaliações online de habilidades necessárias para a candidatura.

Oportunidades em outras instituições

Além do programa de trainee do Itaú, outras instituições financeiras também estão com oportunidades abertas.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou a abertura de um concurso público para cargos de nível superior, com 150 vagas e outras 750 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições para o concurso do BNDES podem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio até o dia 19 de agosto de 2024.

O concurso oferece cargos em diversas áreas, incluindo administração, análise de sistemas, arquitetura, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

O salário inicial previsto é de R$ 20.900,00, para uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. O edital também prevê benefícios como assistência à saúde, auxílio educacional e plano de previdência complementar.

