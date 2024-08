Enem dos concursos ainda vai acontecer! Veja as novidades

Confira como acessar o cartão de confirmação para o “Enem dos concursos” e fique por dentro dos detalhes do certame. Novidades sobre datas e locais de prova.

Nesta quarta-feira, 7 de agosto, às 10h, será disponibilizado o cartão de confirmação de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado, popularmente conhecido como “Enem dos concursos”.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou que o cartão estará acessível na “Área do Candidato”, a mesma página onde foi realizada a inscrição.

Os candidatos devem utilizar seus dados de login da conta GOV.BR para acessar o documento. Veja mais informações abaixo.

Afinal, o que é o cartão de confirmação?

O cartão de confirmação é um documento essencial para os candidatos, pois contém informações cruciais como o número de inscrição, a data, o horário e o local de realização da prova.

Embora não seja obrigatório levar o cartão impresso no dia da prova, o Ministério da Gestão recomenda que os candidatos o tenham em mãos para facilitar a identificação e a localização do local de prova.

A prova está marcada para o dia 18 de agosto, e é importante que os candidatos estejam preparados e cientes de todas as instruções fornecidas.

Como solicitar correções no cartão do Enem dos concursos?

Se o candidato identificar qualquer erro nas informações do cartão de confirmação, é possível solicitar correções, desde que sejam de acordo com os dados fornecidos no ato da inscrição.

No entanto, não é permitido solicitar a mudança de cidade para a realização da prova; a cidade declarada durante a inscrição é definitiva.

Por exemplo, se o candidato selecionou a cidade do Rio de Janeiro e o cartão indicar Campos, é possível solicitar o ajuste para a cidade correta.

A saber, para realizar essas alterações, é importante seguir as orientações disponíveis na plataforma de inscrição.

Concurso da Caixa Econômica Federal tem resultados divulgados

Além do “Enem dos concursos”, os candidatos que participaram do concurso da Caixa Econômica para o cargo de técnico bancário já podem conferir os resultados finais.

A partir desta segunda-feira, 5 de agosto, os resultados estão disponíveis no site da Cesgranrio, a banca organizadora do certame.

A Caixa Econômica ofertou um total de 4.050 vagas, sendo 2 mil para técnicos bancários novos, 2 mil para técnicos bancários especializados em tecnologia da informação, e 50 vagas distribuídas entre engenheiros e médicos do trabalho.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, informou que as convocações dos aprovados devem começar em setembro.

As próximas etapas envolvem a convocação dos candidatos aprovados, que serão informados através dos canais oficiais de comunicação da Caixa e da Cesgranrio.

