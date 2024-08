Olimpíadas de MILHÕES! Rebeca Andrade vira “Dona do Baile” e já tem mais de 12 patrocinadores; veja a lista

Rebeca Andrade brilha nas Olimpíadas e atrai mais de 12 patrocinadores. Confira como a atleta se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil.

Rebeca Andrade brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris, conquistando a medalha de ouro no solo da ginástica artística feminina.

Essa vitória solidificou seu status como a maior campeã olímpica do Brasil, acumulando um total de seis medalhas: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

Além de suas conquistas esportivas, Rebeca se destaca também fora das competições, sendo uma das atletas brasileiras com mais patrocinadores, atualmente contando com mais de 12 marcas de renome que a apoiam.

Veja como Rebeca Andrade conquistou o ouro nas Olimpíadas e se destacou entre os patrocinadores. (Foto: divulgação).

Quais são os patrocinadores de Rebeca Andrade?

Rebeca não apenas fez história com suas conquistas olímpicas, mas também se tornou uma campeã em acordos de patrocínio.

Atualmente, ela é patrocinada por grandes marcas como Volvo, Panasonic, Adidas, Medley, Nivea, Parmalat, Riachuelo, Vult, Invisalign, Docile, Hemmer e Sankhya.

Todas essas empresas celebraram a vitória da atleta com homenagens nas redes sociais, destacando a parceria e o apoio contínuo à ginasta. Veja algumas das marcas que apoiam Rebeca Andrade:

Volvo

Panasonic

Adidas

Medley

Nivea

Parmalat

Riachuelo

Vult

Invisalign

Docile

Hemmer

Sankhya

A ampla gama de patrocinadores reflete a versatilidade e o apelo de Rebeca Andrade tanto como atleta quanto como figura pública.

Sua imagem é associada a valores como determinação, excelência e autenticidade, tornando-a uma escolha ideal para diversas marcas.

Quanto Rebeca Andrade vai ganhar pela medalha de ouro?

Além dos patrocínios, Rebeca Andrade garantiu uma significativa premiação em dinheiro por suas conquistas nos Jogos Olímpicos. Pela medalha de ouro no solo, ela receberá R$ 350 mil.

Com as duas pratas no individual geral e no salto, e o bronze por equipes, Rebeca acumulou um total de R$ 826 mil em prêmios.

A saber, essas recompensas são parte do incentivo financeiro oferecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aos atletas que alcançam o pódio nas Olimpíadas.

Premiações para Competições Individuais:

Ouro: R$ 350 mil

R$ 350 mil Prata: R$ 210 mil

R$ 210 mil Bronze: R$ 140 mil

Premiações para Competições em Grupo (de dois a seis atletas):

Ouro: R$ 700 mil

R$ 700 mil Prata: R$ 420 mil

R$ 420 mil Bronze: R$ 280 mil

Assim, Rebeca recebeu R$ 350 mil pelo ouro, R$ 420 mil pelas pratas e R$ 56 mil pelo bronze, totalizando R$ 826 mil em prêmios.

Como foi o ouro de Rebeca Andrade?

Nesta segunda-feira (5), Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na modalidade solo, competindo contra a favorita ao pódio, a americana Simone Biles.

A disputa foi acirrada, com Rebeca obtendo 14.166 pontos em sua apresentação, enquanto Biles alcançou 14.133 pontos, conquistando a prata. Completando o pódio, a americana Jordan Chiles ficou com o bronze, somando 13.766 pontos.

