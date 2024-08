Você pode ter mais de R$ 2.300 disponíveis para saque e não saia; veja condições e resgate ainda HOJE

Você pode ter direito a um saque de R$ 2.323,98 no Banco do Brasil. Veja como verificar e resgatar o valor disponível para você.

Muitos brasileiros podem estar deixando de lado uma quantia significativa de dinheiro. Você pode ter até R$ 2.323,98 disponíveis para saque e nem sabe disso.

Isso mesmo! Acontece que o Banco do Brasil está convocando milhares de cidadãos para resgatar esses valores esquecidos.

A saber, esse montante pode ser uma excelente oportunidade de renda extra, especialmente para quem trabalhou na década de 90 e tem direito a esses recursos. Veja a seguir como resgatar.

Como saber se você tem direito ao saque?

A primeira etapa para descobrir se você pode realizar o saque é verificar as cotas do PIS/PASEP acumuladas entre 1971 e 1988.

Esses valores, muitas vezes esquecidos, estão à disposição de quem trabalhou durante esse período. A consulta pode ser feita de maneira prática pelo aplicativo do FGTS ou pelo Portal do FGTS.

Para isso, é necessário ter uma conta Gov.br, que pode ser criada facilmente. Após realizar o login, basta seguir os passos indicados na plataforma para conferir o saldo disponível.

Importante destacar que não apenas aposentados vivos têm direito a esse benefício. Em caso de falecimento, os dependentes podem realizar o saque em nome do titular.

Trata-se de uma excelente oportunidade para famílias que, muitas vezes, desconhecem esses valores. Portanto, é essencial verificar se você ou seus familiares têm direito a essa quantia.

Como realizar o saque do PIS/PASEP esquecido?

Acesse o aplicativo ou Portal do FGTS : Ambos oferecem uma interface simples para consulta de saldos e direitos.

: Ambos oferecem uma interface simples para consulta de saldos e direitos. Faça o login com sua conta Gov.br : Caso não tenha uma, o processo de criação é rápido e gratuito.

: Caso não tenha uma, o processo de criação é rápido e gratuito. Verifique o saldo disponível : Após o login, você pode consultar se há valores disponíveis para saque.

: Após o login, você pode consultar se há valores disponíveis para saque. Solicite o saque: Se houver montantes disponíveis, siga as instruções na tela para finalizar a solicitação.

O prazo para o saque das cotas do PIS/PASEP está se aproximando. Diante disso, é fundamental que os beneficiários realizem a consulta o quanto antes para evitar perder o direito ao dinheiro.

O processo é simples e pode ser feito inteiramente online, garantindo conveniência e agilidade.

Acha que acabou? Outro valor também está te esperando

Além dos valores do PIS/PASEP, aposentados e pensionistas do INSS podem ter direito a outros benefícios adicionais.

Um exemplo é o adicional de R$ 201, que pode ser conferido através dos canais de comunicação do INSS ou diretamente com o Banco do Brasil.

As quantias, muitas vezes pequenas, somadas, podem fazer uma grande diferença no orçamento dos aposentados e pensionistas.

É importante que todos os aposentados, pensionistas e seus dependentes estejam atentos a essas oportunidades.

Com o crescente custo de vida e as despesas extras, qualquer valor adicional é bem-vindo. Portanto, não deixe de consultar seus direitos e resgatar o que é seu por direito.

Se você trabalhou na década de 90 ou é dependente de alguém que trabalhou nesse período, faça a consulta hoje mesmo e garanta esse dinheiro esquecido.

Fique atento aos prazos e condições para o saque, e não perca essa chance de melhorar sua situação financeira.

O processo é fácil e pode ser uma grata surpresa para muitos que nem imaginavam ter esse dinheiro disponível.

Não deixe para depois, realize sua consulta e veja se você tem direito a esses valores hoje mesmo!

