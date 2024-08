O que você fez com 20 anos? Brasileira chega a lista das pessoas MAIS RICAS do mundo

Jovens bilionários de 2024 são todos herdeiros, com fortunas impressionantes. Conheça a brasileira de 20 anos que se destacou na lista da Forbes.

A lista dos bilionários mais jovens do mundo em 2024, segundo a Forbes, é composta exclusivamente por herdeiros, uma mudança notável em relação às edições anteriores.

Entre os nomes de destaque está Lívia Voigt, uma jovem brasileira de 20 anos que, junto com sua irmã Dora Voigt de Assis, herdou uma fortuna significativa da WEG, empresa fundada pelo avô.

Este é um ano marcante, pois é a primeira vez em 15 anos que não há bilionários jovens que construíram suas fortunas do zero, refletindo um cenário diferente e intrigante no mundo das grandes riquezas.

A lista de bilionários jovens de 2024 é dominada por herdeiros. Veja quem são os mais ricos e a jovem brasileira que se destacou. (Foto: divulgação).

Quem são os jovens bilionários de 2024?

A lista de 2024 apresenta uma característica inédita: todos os integrantes são herdeiros. Isso inclui nomes como Leonardo Maria Del Vecchio, herdeiro da gigante de óculos Luxottica, e Kevin David Lehmann, que recebeu parte de uma rede de farmácias alemã.

Outros nomes notáveis incluem os irmãos Mistry da Irlanda, que herdaram uma vasta fortuna após a morte de seus parentes, e as irmãs sul-coreanas Kim Jung-min e Kim Jung-youn, com participação significativa na empresa de jogos Nexon.

Cada um desses jovens bilionários obteve sua riqueza através da transferência de grandes patrimônios familiares, refletindo uma tendência global de consolidação de riqueza.

Fatores que contribuem para a presença exclusiva de herdeiros

A presença exclusiva de herdeiros na lista de bilionários jovens pode ser atribuída a vários fatores. A transferência de riqueza geracional é uma das principais razões, à medida que a geração Baby Boomer envelhece e passa seus ativos para a próxima geração.

Além disso, o crescimento econômico desigual tem dificultado o acesso de jovens empreendedores a recursos, enquanto as empresas tradicionais continuam a ser valorizadas no mercado.

A falta de “gênios precoces” que criaram empresas bilionárias do zero recentemente também é um fator notável, sinalizando uma possível mudança nas oportunidades disponíveis para novos empreendedores.

Lívia Voigt: jovem bilionária brasileira

Lívia Voigt, aos 20 anos, se destacou na lista de 2024 como a bilionária mais jovem, com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão.

Sua riqueza é derivada da participação acionária na WEG, uma empresa brasileira que se destaca no setor de energia solar, motores elétricos e equipamentos industriais.

Fundada pelo avô de Lívia, a WEG é uma das maiores empresas do Brasil e desempenha um papel crucial na economia do país.

A jovem empresária e sua irmã, Dora Voigt de Assis, são agora figuras proeminentes na gestão do império familiar.

Quem são as mulheres mais ricas do mundo?

Além dos jovens bilionários, a lista da Forbes de 2024 destaca as mulheres mais ricas do mundo. Entre elas, Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, continua a liderar com uma vasta fortuna.

Alice Walton, do Walmart, e Julia Koch, viúva de David Koch, também estão entre as mulheres mais ricas. Jacqueline Mars, herdeira da Mars Incorporated, e MacKenzie Scott, ex-esposa de Jeff Bezos, completam a lista das cinco mulheres mais ricas. Outras figuras notáveis incluem Miriam Adelson, Abigail Johnson e Rafaela Aponte-Diamant.

Essas mulheres representam uma ampla gama de indústrias, desde cosméticos e supermercados até gestão de ativos e transporte marítimo.

A diversidade das origens de suas fortunas reflete a ampla gama de oportunidades disponíveis no mercado global, embora a concentração de riqueza ainda seja uma característica marcante deste cenário.

