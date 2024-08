Técnicas SECRETAS para comprar imóveis baratos são reveladas; veja e aproveite

Aprenda técnicas para comprar imóveis baratos em leilões sem sair de casa. Explore estratégias eficazes e ferramentas essenciais para investidores imobiliários.

O mercado imobiliário brasileiro está em constante evolução, oferecendo oportunidades únicas para investidores atentos. Uma dessas oportunidades é a arrematação de imóveis em leilão, que permite adquirir propriedades a preços abaixo do mercado.

Com o avanço da tecnologia, é possível participar desses leilões de qualquer lugar, sem a necessidade de estar fisicamente presente. Vamos explorar quatro técnicas fundamentais que podem transformar sua abordagem ao investir em imóveis leiloados.

Investir em imóveis leiloados pode ser mais fácil do que você imagina. Veja como utilizar tecnologia e serviços locais para conseguir boas ofertas. (Foto: divulgação).

Como realizar a vistoria por imagem para arrematar imóveis?

A vistoria por imagem é uma técnica essencial para avaliar imóveis à distância. Ferramentas como Google Earth e Google Street View são indispensáveis para essa tarefa.

O Google Earth fornece imagens de satélite detalhadas, permitindo que você visualize a área ao redor do imóvel, incluindo infraestrutura e vizinhança.

A funcionalidade de histórico de imagens é especialmente útil, pois oferece uma visão do desenvolvimento da região ao longo dos anos, ajudando a prever o potencial de valorização do imóvel.

Por outro lado, o Google Street View permite uma inspeção visual mais detalhada da propriedade e da vizinhança.

Com essa ferramenta, é possível verificar a condição externa do imóvel e identificar possíveis problemas, como necessidade de reparos ou questões de segurança.

Como utilizar consultas a sites cadastrais para arrematar imóveis?

A obtenção de informações detalhadas sobre o imóvel e seus ocupantes é crucial para uma arrematação segura.

Sites cadastrais são ferramentas poderosas para acessar dados sobre o devedor, vizinhos, síndicos e a situação legal do imóvel.

Além disso, conversar com vizinhos e o síndico do condomínio pode fornecer insights valiosos sobre a ocupação do imóvel e a reputação do devedor.

Essas interações também podem revelar se há imóveis similares à venda na região e a que preços, oferecendo uma perspectiva sobre o valor de mercado e o potencial de valorização do seu investimento.

Como usar cartórios online para arrematar imóveis?

Os cartórios online simplificam significativamente o processo de arrematação e registro de imóveis. Hoje, muitos serviços cartoriais podem ser realizados eletronicamente, eliminando a necessidade de visitas presenciais.

Antes de arrematar um imóvel, é possível consultar a matrícula atualizada para verificar se há pendências ou restrições legais. Após a arrematação, o registro do imóvel pode ser feito online, economizando tempo e recursos.

Plataformas como o site Registro de Imóveis.org.br permitem solicitar matrículas e realizar o protocolo eletrônico de títulos. Isso torna o processo de registro mais ágil e acessível, facilitando a vida dos investidores que desejam formalizar a aquisição sem complicações.

Como contratar prestadores de serviços locais para arrematar imóveis?

Mesmo com a informatização, alguns aspectos do processo de arrematação podem exigir presença local. Para esses casos, contratar prestadores de serviços locais é uma estratégia eficaz.

Motoboys, despachantes, corretores de imóveis e advogados podem desempenhar papéis essenciais na gestão e arrematação de imóveis.

Motoboys podem realizar vistorias preliminares, entregas e coleta de informações, enquanto despachantes podem resolver pendências junto a prefeituras e cartórios.

Corretores de imóveis podem auxiliar na venda ou locação da propriedade, otimizando o retorno do investimento.

Advogados especializados, por sua vez, garantem que todas as etapas do processo estejam em conformidade com a legislação, proporcionando segurança jurídica ao comprador.

