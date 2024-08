Luísa Sonza, um nome de MILHÕES! Veja o quanto acumula a cantora de sucesso no Brasil

Luísa Sonza acumula uma fortuna impressionante e diversifica seus investimentos. Veja como ela construiu sua carreira e seus negócios de sucesso.

Luísa Sonza, cantora e empresária, tornou-se uma das figuras mais influentes do cenário musical brasileiro. Nascida em 1998, em Tuparendi, Rio Grande do Sul, Luísa começou sua carreira artística ainda criança, cantando em bandas de eventos.

Ganhou popularidade na adolescência ao postar covers de músicas no YouTube, o que abriu portas para o lançamento de seu primeiro álbum em 2017. Com uma carreira que já soma 18 anos, ela acumula uma fortuna impressionante e se destaca não apenas na música, mas também como empresária de sucesso.

Cantora e empresária, Luísa Sonza é um exemplo de sucesso no Brasil. Conheça suas estratégias e como ela consolidou seu patrimônio. (Foto: divulgação).

Como Luísa Sonza ficou rica?

Com músicas como “Penhasco” e “Garupa”, Luísa Sonza conquistou o público e alcançou milhões de reproduções em plataformas de streaming. Atualmente, ela possui cerca de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify, posicionando-se entre as 500 artistas mais ouvidas no mundo.

O sucesso musical é uma das principais fontes de sua fortuna, estimada em mais de R$ 100 milhões. Além da música, Luísa é sócia da marca de moda praia Là Sirene e do restaurante Altar, localizado em São Paulo.

Quanto Luísa Sonza cobra por shows e parcerias?

O cachê de Luísa Sonza para shows de grande porte gira em torno de R$ 200 mil, e sua influência se estende às redes sociais, onde possui mais de 31 milhões de seguidores no Instagram.

Por um post patrocinado, Luísa cobra cerca de R$ 80 mil, colaborando com marcas renomadas como L’Oréal, Seara, Snickers, Engov, McDonald’s, C&A, Pandora e Riachuelo.

Essas parcerias são uma parte significativa de seus rendimentos, solidificando sua posição como uma das artistas mais lucrativas do país.

Estilo de vida de Luísa Sonza

Após seu divórcio em 2020, Luísa adquiriu uma mansão em Alphaville, São Paulo, avaliada em R$ 4 milhões. A propriedade, com 600 m² de área construída, possui cinco quartos, sala de cinema, lareiras, banheiras de hidromassagem e uma piscina.

Além dos investimentos imobiliários, Luísa é apaixonada por viagens de luxo. Ela já visitou destinos como Machu Picchu, no Peru, e Tulum, no México, onde se hospeda em hotéis de alto padrão como o Azulik, com diárias que podem ultrapassar R$ 34 mil.

Em 2019, Luísa foi destacada pela Forbes Under 30, reconhecendo sua influência no entretenimento e nos negócios. Com apenas 21 anos, ela já era milionária e financeiramente independente, desmentindo qualquer dependência de seu então marido, Whindersson Nunes.

Estima-se que Luísa fature entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões por mês, consolidando-se como uma das artistas mais bem-sucedidas do Brasil. Sua capacidade de diversificar investimentos, seja na música, na moda ou na gastronomia, demonstra uma visão aguçada para os negócios.

Curiosidades e investimentos de Luísa Sonza

Luísa começou a cantar aos sete anos em bandas de eventos.

Ganhou notoriedade com covers no YouTube.

Sua fortuna cresceu significativamente após o lançamento de seu segundo álbum em 2021.

Foi casada com Whindersson Nunes, um dos humoristas mais conhecidos do país.

É sócia de marcas de moda e de um restaurante de sucesso.

Onde Luísa Sonza investiu?

Além da música, Luísa investiu no setor imobiliário e em sua própria marca de moda praia. Como uma influenciadora digital poderosa, ela aproveita seu alcance para alavancar seus negócios, mantendo-se relevante e ampliando seu patrimônio.

Seu senso empresarial e habilidade para identificar oportunidades fazem dela uma mulher de negócios completa, assegurando um futuro próspero e um legado que vai além da música.

Luísa Sonza continua a surpreender com sua capacidade de transformar talento e visibilidade em uma carreira sólida e lucrativa. Seu sucesso é resultado de uma combinação de talento, empreendedorismo e uma visão clara de seu potencial no mercado.

