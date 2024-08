Conta de luz DE GRAÇA (ou quase)! Atualização no programa federal

Tarifa Social oferece descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. Veja se você pode se beneficiar desse programa de inclusão.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício oferecido pelo governo brasileiro para famílias de baixa renda, com o intuito de proporcionar justiça social e inclusão.

Na prática, esse programa busca garantir que todos tenham acesso à energia elétrica de forma econômica, reduzindo os custos para as famílias mais vulneráveis.

Através de descontos na conta de luz, a Tarifa Social alivia o orçamento dessas famílias, permitindo o uso de eletrodomésticos e outros aparelhos essenciais sem comprometer a renda familiar.

Conheça a Tarifa Social e os critérios para obter descontos na conta de luz. Entenda como funciona e quem pode participar. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber os descontos na conta de luz?

Para ter direito à Tarifa Social, é necessário cumprir alguns critérios específicos. Primeiramente, é essencial que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As famílias com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo têm direito ao benefício. Além disso, idosos e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) também são elegíveis.

Outro grupo que pode solicitar o desconto são as famílias com renda mensal de até três salários mínimos, desde que algum membro da família dependa de equipamentos médicos que consomem energia elétrica de forma contínua.

Para solicitar o benefício, o responsável deve entrar em contato com a distribuidora de energia elétrica da região, fornecendo o Número de Identificação Social (NIS) ou o Número do Benefício (NB), junto com documentos pessoais e uma conta de luz recente.

Como são aplicados os descontos?

Os descontos da Tarifa Social são aplicados de forma escalonada, incentivando o consumo consciente de energia. Para consumos de até 30 kWh/mês, o desconto é de 65% na conta de luz.

Entre 31 kWh e 100 kWh/mês, a redução é de 40%, enquanto para consumos entre 101 kWh e 220 kWh/mês, o desconto é de 10%. Para consumos acima de 220 kWh/mês, não há desconto aplicado.

A Tarifa Social é um programa que, além de aliviar o orçamento das famílias de baixa renda, proporciona uma série de benefícios adicionais.

A possibilidade de utilizar eletrodomésticos essenciais e aparelhos médicos sem preocupações excessivas com o custo da energia melhora significativamente a qualidade de vida desses cidadãos.

Além disso, a iniciativa contribui para a conscientização sobre o uso racional de recursos, promovendo uma cultura de economia e eficiência energética.

Enfim, a aderência ao programa é simples e direta, exigindo apenas a inscrição no CadÚnico e a comprovação de critérios específicos.

Esse processo facilita a inclusão de milhares de famílias que, de outra forma, poderiam estar excluídas do acesso adequado a serviços básicos.

Portanto, é essencial que as famílias elegíveis se informem e solicitem o benefício, garantindo assim um alívio significativo em suas contas de luz e uma melhor qualidade de vida.

