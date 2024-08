Fim da linha no BPC! E agora, o que fazer para receber R$ 1412 do INSS? Ainda há uma saída; veja

Saiba como garantir a continuidade do BPC e evitar o encerramento do benefício. Informações essenciais para beneficiários e famílias que dependem desse suporte financeiro.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma ajuda financeira vital garantida pela Constituição Federal de 1988.

A saber, este benefício é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que não possam sustentar-se ou ser sustentadas por suas famílias.

Todavia, muitos beneficiários têm enfrentado o risco de perder essa assistência crucial. Abaixo, veja as razões para o possível encerramento do BPC e como garantir sua continuidade.

Evite perder o BPC mantendo seu cadastro atualizado e atendendo às exigências do INSS. Informações cruciais para proteger seu benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o BPC e quem tem direito?

O BPC é um benefício assistencial pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), equivalente a um salário mínimo.

Não é necessário ter contribuído para a Previdência Social para recebê-lo, o que o torna uma importante rede de segurança para famílias de baixa renda.

Para se qualificar, é necessário cumprir os seguintes critérios:

Idade ou Deficiência : Ter 65 anos ou mais ou ser pessoa com deficiência, sem limite de idade.

: Ter 65 anos ou mais ou ser pessoa com deficiência, sem limite de idade. Renda Familiar : A renda per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente.

: A renda per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Comprovação de Necessidade: Deve-se comprovar a incapacidade de prover o próprio sustento.

Veja também: Decepção! Taxa das blusinhas começou e tudo fica MUITO MAIS CARO

Por que o BPC pode ser encerrado?

Existem diversas razões que podem levar ao encerramento do BPC, afetando diretamente a vida dos beneficiários. Abaixo, detalhamos os principais motivos:

Falta de atualização do Cadastro Único (CadÚnico)

Uma das principais causas para a suspensão do BPC é a falta de atualização no CadÚnico. O governo exige que as informações sejam atualizadas a cada dois anos, e o não cumprimento dessa exigência pode resultar na perda do benefício.

Para atualizar o CadÚnico, o beneficiário deve ir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, levando documentos pessoais e dos membros da família.

Mudança na renda familiar

Se a renda per capita da família aumentar e ultrapassar 1/4 do salário mínimo, o beneficiário pode perder o direito ao BPC.

É essencial informar ao CRAS qualquer mudança na composição ou na renda familiar, como novos empregos ou aumento salarial.

Falecimento do beneficiário

O BPC é um benefício pessoal e intransferível. Em caso de falecimento do beneficiário, o pagamento é automaticamente encerrado. A família deve informar o óbito ao INSS para evitar pagamentos indevidos.

Não realização da prova de vida

Anualmente, o INSS exige que os beneficiários realizem a prova de vida para confirmar que estão vivos e aptos a continuar recebendo o benefício.

A não realização dessa prova pode resultar na suspensão do BPC. O procedimento pode ser feito em qualquer agência bancária onde o beneficiário recebe o pagamento ou, em alguns casos, através de biometria.

Como evitar o encerramento do BPC?

Para garantir a continuidade do BPC, os beneficiários devem estar atentos às exigências do INSS e manter suas informações atualizadas. Aqui estão algumas medidas importantes:

Mantenha o CadÚnico atualizado

Não espere o prazo final para atualizar suas informações. Procure o CRAS com antecedência e leve todos os documentos necessários para evitar problemas.

Informe mudanças na renda familiar

Qualquer alteração na renda ou na composição familiar deve ser comunicada imediatamente ao CRAS. Isso inclui novos membros na família, aumento salarial ou mudança de emprego.

Realize a prova de vida anualmente

Não deixe de fazer a prova de vida todos os anos. Informe-se no banco onde recebe o benefício sobre as datas e os procedimentos necessários.

Mantenha contato com o INSS

Sempre que houver dúvidas ou necessidade de informações, entre em contato com o INSS. Utilize o telefone 135 ou o site oficial do INSS para se manter informado sobre seus direitos e obrigações.

Veja também: FGTS: novo saque vem em AGOSTO e brasileiros com CPF final 0 a 9 estão na lista