R$ 102 na conta caindo em breve; calendário surpreende e traz alívio IMEDIATO, veja

O Vale-Gás será depositado em breve para mais beneficiários. Veja quem tem direito ao auxílio e como verificar a recepção do benefício.

O Auxílio-Gás, também conhecido como Vale-Gás, é um programa federal que oferece suporte financeiro às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social.

Destinado à compra de botijões de gás de cozinha de 13 kg, esse auxílio é crucial para garantir que muitas famílias possam acessar essa necessidade básica.

Em agosto de 2024, o Vale-Gás será depositado para um número maior de beneficiários, refletindo a ampliação do programa para alcançar mais lares necessitados.

Em agosto, mais famílias receberão o Vale-Gás. Saiba como garantir o benefício e o calendário de pagamentos para este mês. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Vale-Gás?

Para ser elegível ao Vale-Gás, as famílias devem estar cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com as informações devidamente atualizadas nos últimos 24 meses.

A renda mensal per capita da família não pode ultrapassar meio salário mínimo, o que corresponde a R$ 706 em 2024.

Além disso, o programa dá prioridade a famílias que possuem beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que são compostas por mulheres vítimas de violência doméstica, que estão sob medidas protetivas.

Como é feito o pagamento do Auxílio-Gás?

O pagamento do Auxílio-Gás é realizado de forma automática, sem necessidade de solicitação adicional dos beneficiários.

Todavia, nem todas as famílias elegíveis conseguem receber o benefício devido às limitações orçamentárias do programa.

Cerca de seis milhões de famílias são atendidas a cada ciclo de pagamento, e a seleção é baseada em critérios como renda per capita, tamanho da família e localização geográfica, priorizando os casos mais críticos.

Os beneficiários podem verificar se foram contemplados acessando o aplicativo Caixa Tem. Manter as informações cadastrais atualizadas é essencial para evitar problemas com a elegibilidade e garantir o recebimento do auxílio.

Como verificar a recepção do Vale-Gás?

Para verificar se você foi contemplado pelo Vale-Gás, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS) com seu login e senha.

Vá até a opção “Consultas” e selecione “Auxílio-Gás”.

Confira se há algum pagamento disponível em seu nome.

Caso haja dúvidas ou necessidade de atualização cadastral, é recomendado procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Calendário de pagamento em agosto de 2024

Os pagamentos do Auxílio-Gás em agosto de 2024 seguirão o calendário do Programa Bolsa Família, com repasses realizados conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. O cronograma é o seguinte:

NIS final 1 : 19 de agosto (pagamento antecipado para sábado, 17 de agosto)

: 19 de agosto (pagamento antecipado para sábado, 17 de agosto) NIS final 2 : 20 de agosto

: 20 de agosto NIS final 3 : 21 de agosto

: 21 de agosto NIS final 4 : 22 de agosto

: 22 de agosto NIS final 5 : 23 de agosto

: 23 de agosto NIS final 6 : 26 de agosto (pagamento antecipado para sábado, 24 de agosto)

: 26 de agosto (pagamento antecipado para sábado, 24 de agosto) NIS final 7 : 27 de agosto

: 27 de agosto NIS final 8 : 28 de agosto

: 28 de agosto NIS final 9 : 29 de agosto

: 29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

Esse cronograma é essencial para que as famílias possam planejar suas finanças, sabendo exatamente quando o benefício estará disponível.

Enfim, a atualização regular dos dados no CadÚnico é fundamental para assegurar o recebimento do Auxílio-Gás.

Devido às limitações orçamentárias, a inclusão de novos beneficiários é restrita, sendo muitos dos beneficiários os mesmos em ciclos consecutivos. Manter a precisão das informações cadastrais aumenta as chances de continuar recebendo o benefício.

O Auxílio-Gás é uma medida crucial para reduzir a vulnerabilidade social, proporcionando alívio financeiro às famílias que enfrentam dificuldades econômicas.

Fique atento às atualizações e siga as orientações fornecidas para garantir que você e sua família possam continuar usufruindo desse importante recurso.

