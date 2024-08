Comunicado URGENTE atinge cidadãos com NIS final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0; não deixe passar em branco

Importante comunicado do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 1 a 0. Confira as datas de pagamento e mantenha seus dados atualizados.

O Programa Bolsa Família, uma das principais iniciativas de assistência social no Brasil, emitiu um comunicado importante para todos os beneficiários.

O pagamento do benefício será realizado durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

A princípio, esta medida visa organizar a distribuição e facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos, especialmente durante o período de festividades no final do ano, quando os pagamentos são antecipados.

Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1 a 0 devem estar atentos. Veja como funcionará o calendário de pagamentos e requisitos.

Como funcionam os pagamentos do Bolsa Família 2024?

O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. Além disso, existem adicionais que podem aumentar o valor recebido, dependendo da composição familiar. Esses adicionais incluem:

R$ 150 por criança de até 6 anos

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos

R$ 50 por bebê de até seis meses

Para o mês de agosto de 2024, o calendário de pagamentos foi organizado da seguinte forma, com base no final do Número de Identificação Social (NIS):

Final do NIS 1 : pagamento em 19/8

: pagamento em 19/8 Final do NIS 2 : pagamento em 20/8

: pagamento em 20/8 Final do NIS 3 : pagamento em 21/8

: pagamento em 21/8 Final do NIS 4 : pagamento em 22/8

: pagamento em 22/8 Final do NIS 5 : pagamento em 23/8

: pagamento em 23/8 Final do NIS 6 : pagamento em 26/8

: pagamento em 26/8 Final do NIS 7 : pagamento em 27/8

: pagamento em 27/8 Final do NIS 8 : pagamento em 28/8

: pagamento em 28/8 Final do NIS 9 : pagamento em 29/8

: pagamento em 29/8 Final do NIS 0: pagamento em 30/8

O cronograma segue até o final do ano, com datas específicas para cada mês, incluindo antecipações em dezembro para facilitar o acesso aos recursos antes das festas de fim de ano.

Quem pode receber o Bolsa Família atualmente?

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias devem cumprir certos requisitos:

Renda : A renda mensal por pessoa na família deve ser de até R$ 218,00. Este cálculo é feito somando todas as rendas da família e dividindo pelo número de membros.

: A renda mensal por pessoa na família deve ser de até R$ 218,00. Este cálculo é feito somando todas as rendas da família e dividindo pelo número de membros. Cadastro Único (CadÚnico) : As famílias precisam estar inscritas no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal e manter seus dados atualizados.

: As famílias precisam estar inscritas no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal e manter seus dados atualizados. Condicionalidades : As famílias também precisam cumprir com algumas condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como: Saúde : Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal; as carteiras de vacinação das crianças devem estar atualizadas; e o estado nutricional das crianças menores de 7 anos deve ser monitorado. Educação : Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem estar matriculados na escola e cumprir a frequência escolar mínima, que é de 60% para crianças de 4 e 5 anos e 75% para os demais.

: As famílias também precisam cumprir com algumas condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como:

Como se cadastrar e receber o benefício do NIS?

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no CadÚnico. O cadastro é um pré-requisito, mas não garante automaticamente a entrada no programa, já que cada programa tem seus próprios critérios de elegibilidade.

O CadÚnico é o principal meio pelo qual o governo federal inclui famílias de baixa renda em programas sociais.

Os beneficiários podem sacar o benefício de várias formas, incluindo o uso do aplicativo Caixa TEM, internet banking, ou diretamente nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal.

Enfim, essas opções facilitam o acesso ao benefício, garantindo conveniência e acessibilidade para todos os beneficiários.

