Chance ÚNICA de receber R$ 4.341; 600 vagas em disputa

Novo concurso público com 600 vagas de nível médio oferece salários de até R$ 4.341. Veja os requisitos e etapas do processo seletivo.

Uma nova oportunidade se abre para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público. Um concurso público de nível médio, autorizado recentemente, oferecerá 600 vagas com remuneração de até R$ 4.341 mensais.

Trata-se de uma excelente chance para quem possui ensino médio completo e deseja ingressar na carreira de policial penal. A seleção, que já conta com comissão formada, aguarda a contratação da banca organizadora e a publicação do edital, prevista para março de 2025.

Oportunidade de emprego com salário de R$ 4.341 e 600 vagas disponíveis. Saiba como participar do concurso público e garantir sua vaga. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais os requisitos para participar do concurso?

Para participar do concurso, os candidatos devem cumprir alguns requisitos básicos. É necessário ter pelo menos 18 anos na data da posse, possuir Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” ou superior.

Um dos pontos favoráveis é a revogação da regra de estatura mínima, que ampliou o acesso a mais candidatos. Além do salário base de R$ 4.341, os aprovados receberão um auxílio-alimentação de R$ 600, totalizando uma remuneração mensal atrativa para o cargo.

Os novos profissionais serão alocados nas unidades prisionais do Espírito Santo, desempenhando funções essenciais para a segurança e administração do sistema penitenciário.

A Polícia Penal é uma instituição nova no estado, criada para reforçar a segurança e a gestão prisional. Segundo o governador Renato Casagrande, a criação dessa polícia é uma prioridade, e o novo concurso é uma etapa fundamental para garantir condições adequadas de trabalho para esses profissionais.

Etapas do concurso

Embora a banca organizadora ainda não tenha sido definida, espera-se que o concurso siga um formato similar ao das seleções anteriores. As etapas provavelmente incluirão:

Prova Objetiva : Avaliação teórica de conhecimentos gerais e específicos.

: Avaliação teórica de conhecimentos gerais e específicos. Prova de Condicionamento Físico : Testes físicos para avaliar a capacidade dos candidatos.

: Testes físicos para avaliar a capacidade dos candidatos. Exame de Saúde : Verificação da aptidão física e mental.

: Verificação da aptidão física e mental. Prova de Aptidão Psicológica : Avaliação psicológica para determinar a adequação dos candidatos ao cargo.

: Avaliação psicológica para determinar a adequação dos candidatos ao cargo. Comprovação de Idoneidade e Conduta : Análise da vida pública e privada dos candidatos para garantir sua integridade.

: Análise da vida pública e privada dos candidatos para garantir sua integridade. Curso de Formação: Treinamento prático e teórico específico para o cargo.

Atualmente, há um concurso em andamento para a Polícia Penal do Espírito Santo, com a previsão de início do curso de formação em agosto de 2024.

A lista dos aprovados na etapa de Investigação Social já foi divulgada, e o curso de formação começará em 19 de agosto.

Os interessados podem consultar a lista de aprovados no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

O novo concurso, com 600 vagas, complementará o certame em andamento, contribuindo para o fortalecimento da estrutura da Polícia Penal no estado.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destacou a importância dessa nova seleção para ampliar e qualificar as operações de segurança no sistema prisional capixaba.

O ingresso de novos policiais penais garantirá a continuidade dos serviços e o avanço da estrutura recém-regulamentada.

Já o diretor-geral da Polícia Penal, José Franco Morais Júnior, ressaltou que a complementação do quadro de efetivos é crucial para o pleno funcionamento das atividades relacionadas à gestão penitenciária e assistência às pessoas privadas de liberdade.

