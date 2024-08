Auxílio-moradia de R$ 12 MIL impressiona e forma longas filas para disputar benefício

Novo auxílio-moradia de até R$ 12 mil é anunciado. Saiba como será distribuído o valor e quem pode se beneficiar deste programa emergencial.

O governo lançou um importante programa de auxílio para famílias em situação de insegurança habitacional, oferecendo um suporte financeiro significativo.

O Auxílio-moradia, destinado a vítimas de desastres naturais, foi implementado como uma medida emergencial para ajudar aqueles que perderam suas casas.

O programa oferece um benefício total de R$ 12 mil, distribuído em parcelas mensais de R$ 1 mil durante um período de 12 meses. Confira mais sobre!

Onde está disponível o auxílio-moradia?

Em maio, o Rio Grande do Sul enfrentou um dos maiores desastres naturais de sua história, com um volume recorde de chuvas que causou destruição em várias cidades do estado.

Mais de 800 mil pessoas foram afetadas, muitas das quais perderam suas casas e pertences. Diante dessa situação crítica, o governo estadual, em parceria com a prefeitura de Canoas, criou o Auxílio-moradia para fornecer apoio financeiro às famílias desabrigadas ou desalojadas.

O benefício é uma combinação de esforços do governo estadual e da prefeitura municipal de Canoas. O estado contribui com R$ 400 por família, enquanto a prefeitura oferece mais R$ 600, totalizando o auxílio de R$ 1 mil por mês.

Este valor será pago durante doze meses, proporcionando um total de R$ 12 mil para cada uma das 2 mil famílias selecionadas.

Quais são os critérios para receber o auxílio-moradia?

Para garantir que o auxílio chegue às famílias que mais necessitam, a seleção dos beneficiários é feita com base em critérios claros e objetivos. Os principais requisitos incluem:

Inscrição no Cadastro Único : As famílias devem estar registradas com dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

: As famílias devem estar registradas com dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Renda familiar: A renda familiar per capita deve ser de até meio salário mínimo.

Critérios de pontuação para a seleção

A seleção dos beneficiários é feita através de um sistema de pontos, que considera diversos fatores de vulnerabilidade. Os critérios de desempate incluem:

Residência em abrigos institucionais : Famílias que estão atualmente em abrigos recebem 20 pontos.

: Famílias que estão atualmente em abrigos recebem 20 pontos. Residência danificada: Famílias cujas casas foram danificadas pelas enchentes e que solicitaram vistoria também recebem 20 pontos.

Além disso, a renda per capita é considerada para a pontuação:

De 0 a 10% do salário mínimo: 5 pontos;

De 11% a 20% do salário mínimo: 4 pontos;

De 21% a 30% do salário mínimo: 3 pontos;

De 31% a 40% do salário mínimo: 2 pontos;

De 41% a 50% do salário mínimo: 1 ponto.

Pontuações adicionais são atribuídas para famílias com membros em situações específicas, como filhos em idade escolar (0 a 17 anos), idosos, pessoas com deficiência sem Benefício de Prestação Continuada (BPC), desempregados e mulheres chefes de família. Um adicional de 5 pontos é dado a famílias que não recebem nenhum outro benefício social.

O Auxílio-moradia é uma resposta rápida e necessária para as famílias que se encontram em extrema vulnerabilidade após o desastre natural.

Além de oferecer um suporte financeiro crucial, o programa ajuda a garantir que essas famílias possam se estabelecer em novas moradias temporárias enquanto reconstroem suas vidas.

A implementação de um sistema de pontos para a concessão do benefício garante uma distribuição mais justa e equitativa, priorizando aqueles em maior necessidade.

