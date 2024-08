WhatsApp bate o martelo e encerra atividades em NOVA lista de celulares HOJE (3)

Detalhes completos sobre os modelos afetados estão circulando nas redes.

O WhatsApp anunciou uma nova atualização que descontinuará o suporte para diversos modelos de smartphones mais antigos.

Usuários que possuem esses dispositivos enfrentam a impossibilidade de acessar mensagens e realizar chamadas pelo WhatsApp. A empresa recomenda que os usuários afetados considerem atualizar para dispositivos mais novos.

A lista de dispositivos inclui modelos populares de marcas renomadas. Embora o WhatsApp ainda funcione em dispositivos mais novos, a decisão levanta preocupações sobre o acesso contínuo para usuários que não podem atualizar seus dispositivos.

Atualização do WhatsApp exclui aparelhos antigos

Essa decisão pode deixar milhões de usuários sem acesso ao aplicativo de mensagens. Estimativas indicam que, globalmente, milhões de dispositivos ainda operam com essas versões obsoletas dos sistemas operacionais.

Os usuários afetados terão de atualizar seus sistemas ou adquirir novos aparelhos para continuar utilizando o serviço.

A medida é uma resposta do WhatsApp para manter o aplicativo seguro contra vulnerabilidades encontradas em versões mais antigas de sistemas operacionais.

Motivos para o WhatsApp interromper suporte em alguns celulares

Os aparelhos desatualizados não conseguem acompanhar as atualizações de software mais recentes, o que compromete a experiência do usuário e aumenta a vulnerabilidade a ataques cibernéticos.

Além da segurança, a medida busca otimizar o desenvolvimento de novas funcionalidades. Dispositivos com sistemas operacionais antigos limitam a implementação de recursos inovadores, prejudicando a evolução do aplicativo e sua capacidade de atender às expectativas dos usuários que buscam por novidades.

A decisão também pode ter um viés econômico. Ao encorajar os usuários a adquirirem novos dispositivos, o WhatsApp pode manter sua base de usuários em constante renovação, garantindo a compatibilidade com os avanços tecnológicos e as necessidades do mercado.

Como verificar se o seu celular será afetado pelo corte do WhatsApp

Para saber se o seu dispositivo será afetado, verifique a versão do sistema operacional nas configurações do aparelho. No Android, acesse “Configurações” > “Sobre o telefone” e, no iPhone, vá em “Ajustes” > “Geral” > “Sobre”. Se a versão for inferior à exigida, o WhatsApp não funcionará mais.

Usuários podem atualizar seus dispositivos, se possível, ou considerar a compra de um aparelho mais recente para continuar usando o WhatsApp.

Além disso, é importante fazer backup das conversas e dados para evitar a perda de informações. Aplicativos alternativos podem ser usados até a aquisição de um novo dispositivo.

Alternativas para quem perderá acesso ao WhatsApp hoje

Entre as alternativas disponíveis, o Telegram se destaca por sua interface intuitiva e recursos que atraem quem busca uma experiência semelhante à do WhatsApp.

Outra opção interessante é o Signal, conhecido por seu foco em privacidade e segurança. O aplicativo ganhou popularidade nos últimos anos devido à sua política de proteção de dados. Para aqueles que buscam um aplicativo mais leve, o Viber pode ser uma boa escolha.

O Facebook Messenger também surge como uma solução viável, especialmente para aqueles que já utilizam o Facebook com frequência. Por fim, a integração com a plataforma oferece uma transição fácil para quem busca manter contato com amigos e familiares.

