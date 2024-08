Aiaiai! Nova lista de celulares que terão WhatsApp BLOQUEADO em definitivo é atualizada; veja

WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de agosto de 2024. Verifique se o seu aparelho está na lista de modelos afetados.

A partir de agosto de 2024, o WhatsApp deixará de ser compatível com diversos modelos de celulares, afetando usuários que possuem dispositivos com sistemas operacionais antigos.

Essa decisão faz parte das medidas da Meta para aprimorar a segurança e a funcionalidade do aplicativo, garantindo uma experiência de uso mais segura e eficiente.

A atualização descontinuará o suporte para celulares que utilizam versões inferiores ao iOS 12 e Android 4.1.

Atualização do WhatsApp em agosto desativa o app em celulares antigos. Veja como saber se seu dispositivo será afetado e o que fazer. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os modelos de celulares que deixarão de receber o WhatsApp?

A nova atualização impactará uma ampla gama de dispositivos, incluindo modelos populares de diferentes fabricantes.

Para os usuários do sistema Android, a lista inclui aparelhos como:

Samsung : Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Xcover 2.

: Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Xcover 2. LG : Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, entre outros.

: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, entre outros. Huawei : Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.

: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2. Outros: Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 – UMI X2, entre outros.

Para os dispositivos iOS, os modelos afetados incluem:

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus.

A descontinuidade do suporte significa que, a partir de agosto, esses dispositivos não poderão mais utilizar o WhatsApp, pois o aplicativo deixará de funcionar corretamente ou não será mais possível atualizá-lo para a versão mais recente.

Como saber se o seu celular será afetado?

Para os usuários que possuem um desses modelos de celular, o WhatsApp enviará uma notificação diretamente pelo aplicativo, informando sobre a necessidade de atualização do dispositivo ou a iminente perda de funcionalidade.

É importante que os usuários realizem o backup de suas conversas e arquivos importantes antes da data de descontinuidade. Isso garantirá que nenhum dado seja perdido durante a transição para um novo dispositivo.

Para realizar o backup no WhatsApp, siga os seguintes passos:

Abra o WhatsApp e acesse as “Configurações”.

e acesse as “Configurações”. Selecione “Chats” e depois “Backup de chats”.

e depois “Backup de chats”. Escolha a conta de backup : para Android, utilize o Google Drive; para iOS, use o iCloud.

: para Android, utilize o Google Drive; para iOS, use o iCloud. Toque em “Salvar” ou “Fazer backup” para iniciar o processo.

Esse procedimento é simples e essencial para garantir que todas as suas mensagens e mídias sejam preservadas.

Uma vez feito o backup, os usuários podem restaurar suas conversas em um novo dispositivo que seja compatível com as versões mais recentes do WhatsApp.

O que esperar do WhatsApp a partir de agosto de 2024?

A medida de descontinuar o suporte para dispositivos antigos é uma prática comum entre desenvolvedores de aplicativos e sistemas operacionais.

Além disso, sistemas operacionais mais antigos podem apresentar vulnerabilidades de segurança que não são compatíveis com os padrões atuais de proteção de dados.

Para os usuários afetados, a recomendação é considerar a atualização para um dispositivo mais moderno que suporte as versões mais recentes do sistema operacional e, consequentemente, do WhatsApp.

Em resumo, a descontinuidade do suporte do WhatsApp para dispositivos com sistemas operacionais inferiores ao iOS 12 e Android 4.1 é uma medida necessária para manter a integridade e a segurança do aplicativo.

