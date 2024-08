Pente-fino no INSS: o que fazer para passar despercebido e manter o benefício? Truque é REVELADO

Beneficiários do BPC devem estar atentos ao pente-fino do INSS para evitar bloqueios. Veja como garantir a manutenção do benefício sem surpresas.

O governo federal iniciou um pente-fino nos benefícios de Prestação Continuada (BPC) para identificar e eliminar pagamentos irregulares.

Essa revisão tem como objetivo diminuir os gastos com o auxílio, garantindo que apenas aqueles que realmente se enquadram nos critérios recebam o benefício.

Com o início desse processo, muitos beneficiários estão preocupados sobre como passar despercebidos e manter seus benefícios intactos. A seguir, mantenha-se mais informado sobre.

Como funciona o pente-fino do INSS?

A revisão começou com o envio de mensagens pelo aplicativo Meu INSS, alertando os beneficiários sobre a necessidade de atualizar seus dados cadastrais.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) identificou que muitos beneficiários ainda não estão incluídos no Cadastro Único (CadÚnico) ou possuem cadastro desatualizado há mais de quatro anos.

No total, cerca de 1,25 milhão de pessoas precisam atualizar suas informações, sendo 448 mil sem inscrição no CadÚnico e 806 mil com dados desatualizados.

Para saber se você precisa atualizar seu cadastro, é possível fazer uma consulta por meio do CPF no aplicativo ou site Meu INSS, sem necessidade de login e senha.

A consulta será liberada em lotes, e no primeiro lote, 505.018 pessoas serão chamadas para realizar a atualização cadastral no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do seu município.

Quais são os procedimentos para atualização?

Após a notificação, os beneficiários do BPC ou seus responsáveis legais têm 30 dias para realizar o registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os prazos para a atualização cadastral variam entre 45 dias em regiões com até 50 mil pessoas e 90 dias em localidades com mais de 50 mil habitantes.

É importante destacar que os beneficiários não precisam se dirigir diretamente ao INSS para realizar essa atualização.

Além disso, outros meios serão utilizados para entrar em contato com os beneficiários, como busca ativa (ligações da Central de Atendimento 135), cartas pelos Correios, SMS, notificações na rede bancária (extrato de pagamento) e editais.

Se o beneficiário não comparecer dentro do prazo estabelecido, o crédito do pagamento será bloqueado em 30 dias a partir do envio da notificação.

No entanto, somente serão suspensos os benefícios cujos beneficiários receberam a notificação e não compareceram.

Como não ser bloqueado neste pente-fino do INSS?

Para evitar qualquer problema com a manutenção do benefício, é crucial que os beneficiários mantenham suas informações atualizadas no Cadastro Único.

O cruzamento de informações será realizado mensalmente pelo INSS para verificar se o beneficiário continua atendendo aos critérios de renda.

Caso o beneficiário não realize a inclusão ou atualização cadastral dentro dos prazos estabelecidos, a suspensão do benefício ocorrerá a partir do pagamento do mês subsequente.

Mesmo se o benefício for suspenso, é possível solicitar a reativação junto ao INSS, desde que a inclusão ou atualização no Cadastro Único tenha sido feita até o final do prazo de suspensão.

Portanto, manter-se atento aos prazos e notificações é essencial para garantir a continuidade do recebimento do BPC.

Dicas para evitar problemas durante o pente-fino

Verifique regularmente o aplicativo Meu INSS para atualizações e notificações.

Mantenha seu cadastro no CadÚnico sempre atualizado, revisando suas informações pelo menos a cada dois anos.

Responda prontamente a qualquer notificação recebida, seja por carta, SMS, ou outros meios de comunicação.

Faça o registro biométrico dentro do prazo estabelecido para evitar o bloqueio do benefício.

Utilize os canais oficiais do INSS para esclarecer dúvidas e confirmar a autenticidade das mensagens recebidas.

Seguindo essas orientações, os beneficiários do BPC podem passar pelo pente-fino do INSS com tranquilidade, mantendo seu benefício sem interrupções.

