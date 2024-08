Brasileiros com CPF eleito já podem sacar até mais de R$ 1.999,00 na Caixa HOJE

O saque é uma alternativa para quem deseja ter acesso rápido a uma parte do saldo acumulado.

A Caixa Econômica Federal liberou o saque-aniversário do FGTS para os milhares de profissionais CLT. Esses trabalhadores poderão retirar até R$ 1.999,00, dependendo do saldo disponível na conta vinculada e número selecionado do CPF ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os interessados devem aderir à modalidade de saque-aniversário por meio do aplicativo da Caixa ou no site oficial. Após a adesão, o valor poderá ser retirado conforme as regras estabelecidas, que variam conforme o saldo disponível.

Confira nesse artigo todas as atualizações sobre essa novidade que pode beneficiar milhares de brasileiros.

O saque-aniversário do FGTS é uma oportunidade excelente pra dar aquele levante na renda familiar. Foto: Jeane de Oliveira.

Descubra se você está na lista dos contemplados

Os trabalhadores nascidos em agosto já podem verificar se foram contemplados para o saque-aniversário do FGTS.

A retirada dos valores pode ser realizada até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês de aniversário do trabalhador. Por exemplo, os nascidos em agosto têm até o fim de outubro para efetuar o saque.

No entanto, é importante lembrar que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito ao saque-rescisão em caso de demissão, exceto para a multa de 40% do FGTS.

Como sacar o valor do benefício na Caixa Econômica?

Os beneficiários que desejam sacar valores de benefícios na Caixa Econômica Federal precisam seguir algumas etapas essenciais. O primeiro passo é verificar a disponibilidade do valor na conta vinculada.

Após confirmar a disponibilidade, é necessário escolher o método de saque. A Caixa oferece a opção de saque em caixas eletrônicos, em agências físicas, ou transferência para uma conta bancária. O saque em caixas eletrônicos requer o uso do Cartão do Cidadão e senha cadastrada.

Essa operação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, de forma simples e rápida. As transferências para contas da própria Caixa são gratuitas, enquanto para outros bancos pode haver cobrança de taxa.

Dicas para usar o dinheiro do saque com sabedoria

Especialistas recomendam que o valor seja priorizado para quitar dívidas pendentes, o que pode proporcionar alívio financeiro e evitar a cobrança de juros elevados. Dessa forma, é possível melhorar a saúde financeira e ter mais tranquilidade.

Outra sugestão é destinar parte do dinheiro para a formação de uma reserva de emergência. Essa reserva é crucial para enfrentar imprevistos, como reparos na casa, problemas de saúde ou despesas inesperadas.

Parte do valor pode ser destinada a pequenas melhorias em casa, aumentando o conforto e a qualidade de vida.

No entanto, é importante que essas despesas sejam planejadas e não comprometam o orçamento familiar. Uma gestão cuidadosa do dinheiro do saque é essencial para aproveitar ao máximo esse benefício.

Não deixe para a última hora!

A retirada do saque-aniversário pode ser feita diretamente em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, correspondentes bancários, ou através de agências físicas.

O aplicativo é intuitivo e facilita a consulta de valores disponíveis, além de permitir o agendamento do saque. Essa modalidade digital oferece segurança e conveniência, reduzindo a necessidade de deslocamento até uma agência bancária.

Além disso, é possível optar pelo saque via aplicativo do FGTS, que possibilita a transferência dos valores diretamente para uma conta bancária de qualquer instituição.

Por fim, a escolha entre a forma presencial ou digital deve considerar as necessidades e preferências individuais de cada trabalhador.

