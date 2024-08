Bolsa de até R$ 16.629 para disputar Olimpíadas viraliza nas redes sociais; como garantir? Veja TUDO

Bolsa Atleta oferece até R$ 16.629 para esportistas de elite. Veja como garantir esse apoio financeiro e quais são os critérios de elegibilidade.

O programa Bolsa Atleta, do governo federal, é uma iniciativa fundamental para o apoio e desenvolvimento de atletas brasileiros de alto desempenho.

Criado em 2005 e gerido pelo Ministério do Esporte, o programa tem como objetivo fornecer suporte financeiro para que os atletas possam se dedicar integralmente aos treinamentos e competições, sem a necessidade de preocupações com a manutenção de suas carreiras esportivas.

Em 2024, o programa atingiu seu maior número de beneficiados em duas décadas, contemplando mais de 9 mil atletas com bolsas que variam entre R$ 410 e R$ 16.629.

Esportistas podem receber bolsas de até R$ 16.629 para competições. Entenda como funciona o Bolsa Atleta e quem pode se inscrever. (Foto: divulgação).

Quais são os valores do Bolsa Atleta?

O Bolsa Atleta é dividido em seis categorias, cada uma com critérios específicos e valores de apoio financeiro:

Atleta de Base : voltada para jovens promissores, com valores de bolsa a partir de R$ 410.

: voltada para jovens promissores, com valores de bolsa a partir de R$ 410. Estudantil : destinada a atletas que ainda estão na fase escolar, também com valores a partir de R$ 410.

: destinada a atletas que ainda estão na fase escolar, também com valores a partir de R$ 410. Nacional : para atletas que se destacam em competições nacionais, com uma bolsa de R$ 1.025.

: para atletas que se destacam em competições nacionais, com uma bolsa de R$ 1.025. Internacional : para aqueles que competem em nível internacional, recebendo um valor maior de bolsa.

: para aqueles que competem em nível internacional, recebendo um valor maior de bolsa. Olímpico/Paralímpico/Surdolímpico : destinada a atletas com potencial de participação em grandes eventos, como Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos.

: destinada a atletas com potencial de participação em grandes eventos, como Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos. Pódio: a categoria mais alta, para atletas com reais chances de medalha em Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos, com bolsas que podem chegar a R$ 16.629.

Em julho de 2024, os valores das bolsas foram reajustados em 10,86%, após 14 anos sem aumento, refletindo a valorização e o reconhecimento da importância desses atletas para o cenário esportivo nacional.

Quais são os critérios para participar do programa?

Para ser elegível ao Bolsa Atleta, o candidato deve atender a uma série de requisitos. Os atletas precisam ter mais de 14 anos, estar vinculados a um clube esportivo e filiados à entidade de administração de sua modalidade em nível estadual e nacional.

Além disso, é necessário ter participado de competições no ano imediatamente anterior ao da solicitação da bolsa.

O apoio financeiro é depositado em uma conta específica do atleta na Caixa Econômica Federal, e a prestação de contas é obrigatória após o recebimento das 12 parcelas anuais.

Desde a Lei 12.395/11, é permitido que atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta também tenham patrocínios adicionais, aumentando assim suas fontes de recursos para o desenvolvimento de suas atividades esportivas.

Quem é o atleta mais bem pago?

A categoria Pódio é a mais prestigiada dentro do programa, contemplando atletas que figuram entre os 20 melhores do mundo em suas modalidades.

Um exemplo notável é a skatista Rayssa Leal, que, após conquistar a medalha de bronze nos Jogos de Paris, em 2024, está entre os beneficiários desta categoria, recebendo uma bolsa de R$ 16.629.

O impacto do Bolsa Atleta é visível nos resultados obtidos pela delegação brasileira em competições internacionais.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, 19 das 21 medalhas conquistadas pelo Brasil tiveram a presença de atletas beneficiados pelo programa.

Em Paris 2024, 87% da delegação brasileira, ou seja, 241 dos 276 atletas, são beneficiários do Bolsa Atleta.

Enfim, o programa Bolsa Atleta é essencial para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil.

Para aqueles que desejam se candidatar, é fundamental atender aos critérios estabelecidos e manter-se em dia com as obrigações do programa.

