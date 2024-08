Benefício de R$ 7,7 MIL do INSS bomba na web e faz brasileiros correrem para fila

Saiba como o INSS inicia pagamentos para milhões de beneficiários. Veja quem pode receber até R$ 7,7 mil neste mês. Confira o calendário completo.

A partir de hoje, 12.377.756 pessoas começam a receber seus benefícios previdenciários acima do piso nacional. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), esses pagamentos podem chegar até R$ 7.786,02.

Esse montante está disponível para quem tem direito a valores superiores a um salário mínimo, com o calendário de pagamentos iniciando sempre no primeiro dia útil do mês seguinte. Ademais, o calendário do INSS para os beneficiários que recebem acima do piso começa hoje e é relativo à folha de pagamento de julho.

Em todo o país, são pagos mensalmente 40.459.849 benefícios, dos quais 6.149.207 são assistenciais e 34.310.642 previdenciários. A maioria dos beneficiários, cerca de 28.082.093 pessoas, recebe até um salário mínimo. No entanto, há uma parcela significativa que tem direito a valores superiores, conforme detalhado pelo INSS. Veja mais a seguir.

Como funciona o calendário de pagamentos do INSS?

Os pagamentos são organizados de acordo com o último dígito do número do benefício, aquele que aparece antes do hífen na sequência de nove números.

Isso garante uma distribuição ordenada e evita congestionamentos no sistema. O calendário é dividido para quem recebe até um salário mínimo e para quem recebe acima desse valor.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Final 1: 25 de julho

25 de julho Final 2: 25 de junho

25 de junho Final 3: 29 de julho

29 de julho Final 4: 30 de julho

30 de julho Final 5: 31 de julho

31 de julho Final 6: 1 de agosto

1 de agosto Final 7: 2 de agosto

2 de agosto Final 8: 5 de agosto

5 de agosto Final 9: 6 de agosto

6 de agosto Final 0: 7 de agosto

Beneficiários que recebem acima do piso nacional:

Finais 1 e 6: 1 de agosto

1 de agosto Finais 2 e 7: 2 de agosto

2 de agosto Finais 3 e 8: 5 de agosto

5 de agosto Finais 4 e 9: 6 de agosto

6 de agosto Finais 5 e 0: 7 de agosto

Como consultar o pagamento do INSS?

Para facilitar o acesso às informações de pagamento, o INSS disponibiliza um serviço online. Os beneficiários podem verificar os detalhes dos depósitos de forma rápida e segura, utilizando o aplicativo Meu INSS. A seguir, veja como consultar o pagamento:

Acesse o App Meu INSS e faça login.

e faça login. No menu, selecione a opção “Extratos” .

. Em seguida, clique em “Extrato de pagamentos” .

. Escolha o mês desejado para visualização.

Acesse o documento que contém todas as informações sobre o benefício.

Essa ferramenta permite que os usuários tenham um controle detalhado sobre seus benefícios, evitando surpresas e auxiliando no planejamento financeiro. Além disso, o app é uma maneira prática de acompanhar eventuais mudanças no valor ou na data de pagamento.

Essa organização no calendário e a facilidade de acesso às informações são essenciais para que os beneficiários possam se planejar adequadamente. Com o pagamento sendo realizado de acordo com um cronograma definido, todos podem receber seus benefícios de forma tranquila e segura.

