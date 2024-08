IMPRESSIONANTE! É isso que ganha REBECA ANDRADE, medalhista olímpica

Flamengo prepara renovação de contrato com Rebeca Andrade. Saiba quanto a ginasta ganha e quais são as expectativas para as próximas competições internacionais.

Rebeca Andrade, uma das maiores estrelas da ginástica artística brasileira, está prestes a renovar seu contrato com o Flamengo, clube pelo qual compete.

Com seu atual contrato vencendo em dezembro de 2024, o Flamengo já planeja a renovação com a atleta, que tem sido uma figura central no sucesso da equipe de ginástica nas Olimpíadas de Paris.

Quanto ganha Rebeca Andrade?

O atual contrato de Rebeca Andrade com o Flamengo inclui um salário de aproximadamente R$ 20 mil, um valor que reflete seu status como uma das principais atletas do país.

A última renovação ocorreu em 2021, e a expectativa é que o clube ajuste os vencimentos de Rebeca conforme a inflação do período.

Além disso, o Flamengo mantém uma boa relação com a agente da ginasta, o que facilita as negociações sobre os planos futuros da atleta.

Outras ginastas do Flamengo, como Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira, também devem renovar seus contratos. No entanto, os salários dessas atletas são inferiores aos de Rebeca.

O clube mudou sua política de restringir patrocínios individuais, permitindo que as atletas complementem sua renda com patrocínios externos, além de continuarem treinando no clube uma vez por semana.

Essa flexibilização ajudou a manter o quarteto de ginastas, garantindo a continuidade de seu desenvolvimento e sucesso.

Quais as conquistas mais marcantes de Rebeca Andrade?

Rebeca Andrade já conquistou duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, incluindo uma prata no individual geral e um ouro no salto, e continua a ser uma forte candidata a novas medalhas.

Em Paris 2024, ela se prepara para competir em várias finais, incluindo o individual geral, salto, trave e solo.

A competição promete ser acirrada, especialmente com a presença de Simone Biles, uma das maiores ginastas de todos os tempos.

Além de Rebeca, Flávia Saraiva também compete no individual geral, enquanto Júlia Soares, uma estreante, buscará uma medalha na trave.

A equipe brasileira de ginástica artística feminina já fez história ao conquistar uma medalha de bronze na final por equipes, um feito inédito para o país.

Programação das finais

Para os fãs de ginástica, as finais das competições em Paris são momentos imperdíveis. Aqui está a programação das finais em que Rebeca Andrade e outras atletas brasileiras participarão:

Final do individual geral: 1º de agosto, quinta-feira, às 13h15 (horário de Brasília), com Rebeca Andrade (PRATA) e Flávia Saraiva.

1º de agosto, quinta-feira, às 13h15 (horário de Brasília), com Rebeca Andrade (PRATA) e Flávia Saraiva. Final do salto feminino: 3 de agosto, sábado, às 11h20 (horário de Brasília), com Rebeca Andrade.

3 de agosto, sábado, às 11h20 (horário de Brasília), com Rebeca Andrade. Final das barras assimétricas: 4 de agosto, domingo, às 10h40 (horário de Brasília).

4 de agosto, domingo, às 10h40 (horário de Brasília). Final da trave: 5 de agosto, segunda-feira, às 7h30 (horário de Brasília), com Rebeca Andrade e Júlia Soares.

5 de agosto, segunda-feira, às 7h30 (horário de Brasília), com Rebeca Andrade e Júlia Soares. Final do solo: 5 de agosto, segunda-feira, às 9h20 (horário de Brasília), com Rebeca Andrade.

A expectativa para as competições é alta, e a torcida brasileira estará acompanhando cada movimento de Rebeca Andrade e suas colegas.

