Rebeca Andrade, vice-campeã olímpica é vítima de golpe no WhatsApp

Rebeca Andrade alerta para golpe no WhatsApp após criminosos se passarem por ela. Saiba como se proteger de fraudes e evitar problemas financeiros.

Rebeca Andrade, a renomada ginasta brasileira e vice-campeã olímpica, foi vítima de um golpe no WhatsApp conhecido como “falso familiar”.

Em suas redes sociais, Rebeca alertou seus seguidores sobre criminosos que estão se passando por ela para solicitar dinheiro de amigos e familiares.

A atleta compartilhou detalhes do incidente em seu Instagram, pedindo para que ninguém caia nesse golpe. Confira!

Vice-campeã olímpica Rebeca Andrade foi alvo de golpe no WhatsApp. Veja as medidas que você pode tomar para evitar ser vítima dessa fraude. (Foto: divulgação).

Como funciona o golpe do “falso familiar” aplicado em Rebeca Andrade?

O golpe é simples, mas eficaz. Criminosos criam uma conta no WhatsApp usando um número diferente e se passam por uma pessoa conhecida da vítima.

Eles utilizam nome, foto de perfil e, às vezes, até o status da pessoa que estão imitando para tornar a farsa mais convincente.

Em seguida, entram em contato com amigos e familiares, alegando que trocaram de número e precisam de dinheiro “emprestado” para resolver uma emergência.

No caso de Rebeca Andrade, o golpista pediu uma transferência de R$ 300, justificando a solicitação como uma ajuda para pagar uma comemoração após uma suposta vitória em Paris.

Rebeca rapidamente desmentiu a situação e pediu para que seus seguidores não enviassem dinheiro. Esse tipo de golpe é bastante comum e pode resultar em perdas financeiras significativas para as vítimas.

O que fazer em caso de golpe?

Se você suspeita que está sendo vítima de um golpe do “falso familiar” no WhatsApp, é crucial tomar algumas medidas imediatas para se proteger e alertar outros. Aqui estão as ações recomendadas:

Informe seus contatos: avise amigos e familiares imediatamente que alguém está se passando por você, para que eles não sejam enganados.

avise amigos e familiares imediatamente que alguém está se passando por você, para que eles não sejam enganados. Registre um boletim de ocorrência (BO): vá até uma delegacia ou registre o BO online para formalizar a denúncia do golpe.

vá até uma delegacia ou registre o BO online para formalizar a denúncia do golpe. Denuncie ao WhatsApp: entre em contato com o suporte do aplicativo para reportar o uso indevido do seu nome e número.

entre em contato com o suporte do aplicativo para reportar o uso indevido do seu nome e número. Notifique a operadora: se possível, informe à operadora de telefonia sobre o número que está sendo usado para aplicar o golpe.

Além dessas ações, é importante adotar medidas preventivas para proteger sua conta no WhatsApp. Especialistas recomendam que você limite quem pode ver sua foto de perfil, status e informações pessoais.

No menu de configurações do app, em “Privacidade”, ajuste as opções para “apenas meus contatos” em vez de “todos”. Isso pode ajudar a evitar que desconhecidos usem suas informações para fins maliciosos.

Como se prevenir?

O golpe do “falso familiar” é uma das fraudes mais frequentes no WhatsApp. Criminosos costumam buscar imagens de familiares nas redes sociais para criar uma conta falsa e depois pedir dinheiro.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, esses golpistas frequentemente solicitam transferências via PIX, com valores variando de R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Para se proteger, é fundamental não confiar cegamente em mensagens que solicitam dinheiro, mesmo que pareçam vir de pessoas conhecidas.

Verifique sempre com a pessoa real através de outro meio de comunicação, como uma ligação telefônica, antes de realizar qualquer transferência.

Rebeca Andrade aproveitou a oportunidade para alertar o público sobre a importância de estar atento a esse tipo de golpe.

A conscientização é a melhor forma de prevenção, e compartilhar informações sobre essas fraudes pode ajudar a proteger outras pessoas.

