Ei, cliente NUBANK! Fintech oferece internet 100% GRÁTIS; veja como aproveitar

Nubank lança oferta de internet gratuita para clientes Ultravioleta. Confira como aproveitar esse benefício exclusivo e manter-se conectado em suas viagens internacionais.

O Nubank surpreendeu seus clientes com uma nova oferta: até 10 GB de internet gratuita para aqueles que possuem o cartão Nubank Ultravioleta.

A princípio, esta novidade é parte do esforço contínuo da fintech para proporcionar vantagens exclusivas e inovadoras aos seus usuários.

A oferta é útil para quem viaja com frequência, uma vez que permite uma experiência de conectividade sem custos adicionais em mais de 130 países. Confira!

Internet gratuita do Nubank é a novidade para clientes especiais. Saiba quem pode ter acesso e como solicitar o benefício de 10 GB sem custos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode usufruir da internet 100% grátis do Nubank?

A oferta de internet gratuita do Nubank é direcionada exclusivamente aos portadores do cartão Nubank Ultravioleta.

A saber, este benefício premium é projetado para clientes que precisam de serviços diferenciados, especialmente durante viagens internacionais.

Não é um benefício geral para todos os clientes, mas sim uma oferta voltada para aqueles que buscam facilidades adicionais em suas jornadas pelo mundo.

Exclusividade para Ultravioleta: somente os clientes com o cartão Ultravioleta têm acesso ao benefício de 10 GB de internet gratuita.

Período de validade: o benefício é válido por 30 dias e pode ser utilizado em mais de 130 países, incluindo destinos populares como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e Reino Unido.

Ideal para viajantes: a internet gratuita é uma vantagem especialmente útil para quem precisa estar conectado durante viagens internacionais, seja por trabalho ou lazer.

Como solicitar o benefício de internet gratuita?

Solicitar o benefício de internet gratuita é um processo simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Nubank.

O banco digital simplificou o processo para que os clientes possam ativar o serviço de maneira prática e rápida. Aqui estão os passos para acessar o benefício:

Acessar o aplicativo: Abra o aplicativo do Nubank e faça o login na sua conta.

Abra o aplicativo do Nubank e faça o login na sua conta. Ir para “Benefícios Ultravioleta”: Navegue até a seção de benefícios do cartão Ultravioleta.

Navegue até a seção de benefícios do cartão Ultravioleta. Selecionar “Viajar com internet gratuita”: Clique nesta opção para iniciar o processo.

Clique nesta opção para iniciar o processo. Escolher o modelo do celular: Selecione o modelo do seu celular para ativar o chip virtual (eSIM).

Selecione o modelo do seu celular para ativar o chip virtual (eSIM). Seguir as instruções de ativação: Siga as orientações específicas para o seu dispositivo, seja ele um iPhone, Samsung ou outro modelo com sistema Android.

Após esses passos, o cliente receberá um e-mail com todas as instruções detalhadas para a instalação do eSIM, garantindo que o processo seja concluído com sucesso e sem complicações.

Outros benefícios do Nubank Ultravioleta

Além da oferta de internet gratuita, o cartão Nubank Ultravioleta oferece uma série de outros benefícios que tornam a experiência do cliente ainda mais completa.

Entre eles, destacam-se o cashback instantâneo e as vantagens exclusivas em serviços de viagem.

Cashback instantâneo: Os clientes recebem cashback em todas as compras, com a possibilidade de acumular ainda mais benefícios ao longo do tempo.

Os clientes recebem cashback em todas as compras, com a possibilidade de acumular ainda mais benefícios ao longo do tempo. Serviços de viagem: Além da internet gratuita, o Ultravioleta oferece acesso a salas VIP em aeroportos e seguros viagem, proporcionando uma experiência de viagem mais confortável e segura.

O Nubank continua a se destacar no mercado financeiro brasileiro ao oferecer serviços inovadores e de alta qualidade para seus clientes.

Com a introdução da internet gratuita para os portadores do cartão Ultravioleta, a fintech reforça seu compromisso em proporcionar soluções práticas e benefícios reais para quem valoriza a conectividade e a conveniência, sobretudo em um mundo cada vez mais globalizado.

