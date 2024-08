INSS corta milhares de CPF’s da lista de beneficiários; medida impressiona e pode te atingir

INSS realiza pente-fino e pode cortar benefícios de até 800 mil pessoas. Entenda os motivos e como essa medida pode afetar você.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está realizando um pente-fino rigoroso em sua base de beneficiários, com o objetivo de identificar e cancelar benefícios concedidos de forma irregular.

De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, até o final deste ano, cerca de 800 mil pessoas podem ter seus benefícios revisados ou cancelados.

Essa ação visa garantir que os recursos sejam destinados apenas àqueles que realmente têm direito, corrigindo possíveis fraudes e irregularidades.

Revisão do INSS pode cancelar benefícios de milhares de beneficiários. Veja quem será afetado e o que está sendo feito para corrigir irregularidades. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas regras do INSS?

O pente-fino promovido pelo INSS é uma resposta às novas diretrizes implementadas para assegurar a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos.

Entre os benefícios que serão alvo de revisão, destaca-se o auxílio-doença, que é destinado a segurados temporariamente incapazes de trabalhar.

O foco principal está nos casos em que os beneficiários continuam a receber o auxílio mesmo após terem recuperado a capacidade laboral.

Desde janeiro, o governo já conseguiu economizar R$ 750 milhões por meio dessas revisões. Os beneficiários que estão há mais de dois anos sem passar por uma verificação serão convocados para perícias médicas presenciais.

Esse processo é fundamental para verificar se o beneficiário ainda precisa do auxílio ou se a condição de incapacidade já foi superada.

Revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Além do auxílio-doença, outro foco importante do pente-fino é o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Este benefício é destinado a idosos e pessoas com deficiência que comprovem não ter meios de se sustentar.

O INSS está revisando os cadastros para identificar e cancelar benefícios concedidos de forma indevida, especialmente aqueles obtidos por meio de fraudes ou documentos falsificados.

A revisão do BPC é essencial para garantir que apenas os cidadãos realmente necessitados recebam esse suporte.

Fraudes e informações falsas não apenas sobrecarregam o sistema, mas também impedem que os recursos cheguem a quem realmente precisa.

Fui convocado; o que fazer?

O corte de benefícios pode gerar preocupações entre os beneficiários, especialmente aqueles que dependem desses recursos para sua subsistência.

O ministro Carlos Lupi enfatizou que a intenção não é prejudicar quem tem direito, mas sim corrigir distorções. Aquelas pessoas que forem identificadas como elegíveis continuarão a receber seus benefícios normalmente.

Para os beneficiários que forem convocados para perícia médica ou revisão cadastral, é fundamental atender ao chamado e apresentar toda a documentação necessária.

O não comparecimento ou a falta de comprovação pode resultar no cancelamento do benefício, agravando a situação financeira de muitos.

Enfim, os beneficiários do INSS devem ficar atentos aos comunicados e convocações do instituto. Os avisos serão feitos por meio de correspondência oficial e canais de comunicação do INSS, como o site e o aplicativo Meu INSS.

É importante evitar intermediários ou terceiros que prometem facilidades, pois podem se tratar de tentativas de golpe.

O INSS também reforça que todas as revisões e perícias são gratuitas e que os beneficiários não devem pagar para ter seus casos analisados. Qualquer solicitação de pagamento deve ser denunciada às autoridades competentes.

