É FESTA! Bolsa Família libera cheques de R$ 600 + R$102 + R$ 300 e ainda R$ 150 de bônus

Bolsa Família libera novos valores em agosto, incluindo bônus e 13º. Veja como as famílias podem receber os benefícios e o calendário de saques.

Neste mês de agosto, o programa Bolsa Família traz novidades que vão beneficiar mais de 900 mil famílias em todo o Brasil.

O governo anunciou a liberação de valores adicionais, incluindo o pagamento do 13º e outros bônus, que somam até R$ 600, além de cheques de R$ 102 e R$ 300, com um bônus extra de R$ 150.

Trata-se de um incremento financeiro essencial para muitas famílias, sobretudo em tempos de alta nos preços de produtos e serviços básicos. A seguir, confira como garantir.

Quem tem direito aos benefícios adicionais?

O Bolsa Família é um programa federal que pode ser combinado com outros benefícios estaduais e municipais, proporcionando uma rede de apoio mais ampla para os beneficiários.

Neste mês, pelo menos 909.893 famílias receberão um bônus de R$ 102, destinado a cobrir despesas específicas.

Além disso, o Auxílio-Gás, um dos adicionais do programa, é pago a cada dois meses e cobre o custo integral de um botijão de gás de 13 kg.

Com o recente aumento no preço do gás de cozinha, o valor de R$ 102 pode ser reajustado para atender às necessidades das famílias.

Outro importante adicional é o 13º, no valor de R$ 150, pago pelo governo de Pernambuco. Este valor é direcionado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal.

A saber, o montante total destinado para o pagamento do décimo terceiro neste mês é de R$ 136.483.950.

Quais são as datas de pagamento?

Os pagamentos do Bolsa Família, incluindo os bônus adicionais, seguem um calendário específico com base no final do Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas de saque:

NIS final 1: 19 de agosto

19 de agosto NIS final 2: 20 de agosto

20 de agosto NIS final 3: 21 de agosto

21 de agosto NIS final 4: 22 de agosto

22 de agosto NIS final 5: 23 de agosto

23 de agosto NIS final 6: 26 de agosto

26 de agosto NIS final 7: 27 de agosto

27 de agosto NIS final 8: 28 de agosto

É importante que os beneficiários verifiquem seu NIS para saber a data correta de recebimento dos valores.

Como sacar os valores?

O saque pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou correspondentes bancários credenciados.

Para facilitar o acesso, o governo oferece o aplicativo Caixa Tem, onde é possível consultar o saldo e realizar transações de forma segura e prática.

Para os beneficiários que residem em Pernambuco, o pagamento do 13º adicional é uma boa notícia. Este valor extra, de R$ 150, é destinado exclusivamente aos inscritos no CadÚnico.

Além disso, o Auxílio-Gás, que cobre o custo de um botijão de gás de cozinha, representa um alívio importante para as despesas domésticas.

Ademais, vale alertar ainda que, para os beneficiários, é importante manter o Cadastro Único atualizado para continuar recebendo os benefícios.

Qualquer alteração na renda familiar, endereço ou composição familiar deve ser comunicada para garantir a continuidade do recebimento dos auxílios.

