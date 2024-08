Você não vai acreditar! Ex-mulher de Jô Soares revela o que fez com as cinzas do apresentador

Ex-mulher de Jô Soares faz revelação surpreendente sobre o destino das cinzas do apresentador. Saiba o que aconteceu durante uma entrevista emocionante.

No programa “Conversa com Bial” desta terça-feira (30), Flávia Soares, ex-mulher do icônico apresentador Jô Soares, compartilhou detalhes emocionantes sobre os últimos momentos que passaram juntos.

Além disso, Flávia revelou uma decisão surpreendente e incomum que tomou após o falecimento de Jô: transformar as cinzas dele em algo inusitado.

Essa revelação trouxe à tona aspectos íntimos e comoventes da relação dos dois, além de destacar a importância de certas pessoas em suas vidas.

Revelações inéditas sobre os últimos momentos de Jô Soares e o destino de suas cinzas. Entenda a decisão única tomada por sua ex-mulher. (Foto: divulgação).

O que a ex-mulher de Jô Soares fez com as cinzas do apresentador?

Após o falecimento de Jô Soares em 2022, aos 84 anos, Flávia Soares optou por uma forma única de honrar sua memória.

Inspirada por uma amiga que morava na Holanda, onde é comum transformar cinzas em diamantes, Flávia decidiu seguir esse caminho.

Ela mencionou que parte das cinzas do apresentador foi distribuída em locais especiais, mas uma porção foi transformada em um diamante, atualmente guardado em um cofre.

Flávia ainda está decidindo como usar essa joia, considerando a possibilidade de criar um patuá como lembrança.

Aproveite e veja: Imitou o Instagram? Whatsapp testa novo recurso para RECEBER CURTIDAS

Como foram os últimos momentos de Jô Soares em vida?

Flávia relembrou como Jô Soares lidou com a proximidade da morte. Conhecido por evitar funerais, Jô encarou seus últimos dias de forma tranquila.

Ele expressou o desejo de passar seus últimos momentos em casa, assistindo a filmes. Contudo, isso não foi possível, e ele passou seus últimos dias em um hospital, onde Flávia o acompanhou, criando um ambiente sereno com luzes baixas e filmes antigos.

Flávia compartilhou que, apesar da tristeza, esses momentos foram marcados por uma paz que eles buscaram manter até o final.

Claudia Raia e seu papel na história

A entrevista também trouxe à tona a história do relacionamento entre Flávia e Jô, que começou quando ela tinha apenas 20 anos e ele, 46.

Apesar do início promissor, Flávia desistiu do romance, o que abriu espaço para Claudia Raia entrar em cena. A atriz e Jô Soares tiveram um relacionamento logo após, o que gerou ciúmes em Flávia.

Curiosamente, ela reconheceu que a presença de Claudia em sua vida a ajudou a enfrentar preconceitos relacionados à gordofobia e ao etarismo.

Flávia expressou gratidão a Claudia Raia por ajudá-la a superar essas questões e reconsiderar sua relação com Jô.

O documentário “Um Beijo do Gordo”

O documentário “Um Beijo do Gordo”, disponível no Globoplay, explora a vida e carreira de Jô Soares, incluindo aspectos pessoais pouco conhecidos do público.

Durante o programa, foi revelado que, apesar de ser uma figura pública adorada, Jô tinha suas próprias inseguranças.

Ele não gostava de se ver na televisão e muitas vezes se sentia desconfortável com sua aparência, especialmente devido ao seu peso.

Flávia contou que Jô preferia mudar de canal quando se via na TV, evitando confrontar essa imagem que ele próprio desaprovava.

Aproveite e veja: ALERTA no BPC! Beneficiários são NOTIFICADOS em pente-fino e correm risco