Novíssimo benefício chega ao CadÚnico com mais de R$ 2.260; inscrição aberta

Novo benefício adicionado ao CadÚnico aumenta os apoios disponíveis para famílias de baixa renda. Saiba quem tem direito e como solicitar.

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é uma ferramenta essencial do Governo Federal, destinada a identificar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e proporcionar a elas acesso a uma série de benefícios.

Com a recente adição de um novo benefício, o CadÚnico agora oferece mais oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos inscritos. Confira a seguir.

CadÚnico oferece novo benefício para famílias em situação de vulnerabilidade. Veja como aproveitar essa nova vantagem e aliviar despesas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual o novo benefício do CadÚnico?

A Tarifa Social de Água e Esgoto é a mais nova inclusão. Trata-se de uma iniciativa que visa aliviar as despesas com serviços de saneamento básico para famílias de baixa renda registradas no CadÚnico.

Esse benefício concede descontos substanciais nas contas de água e esgoto, ajudando a diminuir o impacto financeiro dessas despesas no orçamento doméstico.

A implementação dessa tarifa social já está em vigor, e as famílias que se qualificam podem solicitar o benefício para começar a economizar imediatamente.

Saiba também: Bolsa Família com NOVIDADES sobre o 13º salário; quem vai receber? Confira

Quem tem direito ao benefício?

A elegibilidade para a Tarifa Social de Água e Esgoto está ligada ao registro no CadÚnico e ao atendimento de critérios específicos de renda.

Famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda mensal total de até três salários mínimos são elegíveis.

Além disso, famílias com membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem solicitar o desconto.

É importante notar que os critérios podem variar conforme as regulamentações de cada estado ou município, mas a inscrição no CadÚnico é um requisito básico.

Como solicitar a Tarifa Social de Água e Esgoto?

Para se beneficiar da Tarifa Social de Água e Esgoto, siga os passos abaixo:

Inscrição no CadÚnico : Verifique se sua família está registrada no Cadastro Único. Se ainda não estiver, a inscrição pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

: Verifique se sua família está registrada no Cadastro Único. Se ainda não estiver, a inscrição pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Comprovação de Renda : Reúna todos os documentos necessários para comprovar a renda familiar e a composição do núcleo familiar.

: Reúna todos os documentos necessários para comprovar a renda familiar e a composição do núcleo familiar. Solicitação de Tarifa Social : Entre em contato com a concessionária de água e esgoto de sua região, apresente os documentos e solicite a inclusão na tarifa social.

: Entre em contato com a concessionária de água e esgoto de sua região, apresente os documentos e solicite a inclusão na tarifa social. Acompanhamento: Após a solicitação, monitore o status do pedido para garantir que o desconto seja aplicado corretamente nas próximas faturas.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Para obter benefícios como a Tarifa Social de Água e Esgoto, é essencial estar cadastrado no CadÚnico. O processo de inscrição para 2024 precisa ser realizado presencialmente. Os passos para o cadastro são os seguintes:

Visita ao CRAS : Dirija-se ao CRAS mais próximo para solicitar a inscrição no CadÚnico.

: Dirija-se ao CRAS mais próximo para solicitar a inscrição no CadÚnico. Preenchimento do Questionário Socioeconômico : Responda ao questionário que avaliará a situação socioeconômica da família.

: Responda ao questionário que avaliará a situação socioeconômica da família. Apresentação de Documentos: Leve documentos obrigatórios, como RG, CPF e comprovante de residência, para a comprovação dos dados.

É fundamental manter os dados atualizados no CadÚnico, retornando ao CRAS para renovação do cadastro sempre que houver mudanças na situação familiar ou socioeconômica.

A nova Tarifa Social de Água e Esgoto é mais um passo importante na ampliação da rede de proteção social do Brasil, garantindo que os mais vulneráveis tenham acesso a serviços básicos com dignidade e menor custo.

Saiba também: Atenção, IDOSOS! Benefícios EXTRAS garantidos neste finalzinho de 2024