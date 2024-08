Você não vai acreditar: R$ 1.400 no Bolsa Família já é REALIDADE! Estratégias reveladas

Bolsa Família libera saque de R$ 1.400 para beneficiários em agosto. Novo decreto traz aumento significativo no valor do benefício. Veja quem tem direito.

O Bolsa Família, principal programa social do Brasil, acaba de anunciar uma novidade que promete beneficiar milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com a assinatura de um decreto recente pelo presidente Lula, o programa social vai liberar um valor adicional para algumas famílias, chegando a R$ 1.400 no mês de agosto.

De maneira geral, este aumento significativo vem em um momento crucial, oferecendo um suporte essencial para as famílias que mais precisam. Saiba mais a seguir.

Beneficiários do Bolsa Família terão acesso a R$ 1.400 neste mês. Medida emergencial traz alívio financeiro para milhões de famílias. Confira detalhes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao saque de R$ 1.400?

O novo valor é resultado de uma soma entre o benefício base do Bolsa Família e os adicionais do Benefício de Renda de Cidadania (BRC).

Para que uma família possa receber o montante total de R$ 1.400, é necessário que ela tenha até 10 crianças ou adolescentes de 0 a 18 anos incompletos.

Cada membro jovem da família garante um adicional de R$ 142, e é essencial que as famílias estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e cumpram todos os critérios de elegibilidade, que incluem:

Faixa de renda per capita : as famílias devem estar dentro dos limites de renda estabelecidos pelo programa.

: as famílias devem estar dentro dos limites de renda estabelecidos pelo programa. Composição familiar : apenas famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 18 anos incompletos podem se qualificar para o benefício máximo.

: apenas famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 18 anos incompletos podem se qualificar para o benefício máximo. Inscrição no CadÚnico: a inscrição atualizada no CadÚnico é obrigatória para o recebimento dos benefícios.

O objetivo desse ajuste é reforçar o suporte às famílias em situações mais vulneráveis, especialmente aquelas com uma maior quantidade de dependentes jovens.

O governo busca, assim, garantir que essas famílias tenham os recursos necessários para prover as necessidades básicas de seus filhos, desde alimentação até educação.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto seguirão o cronograma baseado no Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Em suma, este método de distribuição visa a organização e evita aglomerações nos pontos de saque. O calendário de pagamento é o seguinte:

NIS final 1 : 19 de agosto

: 19 de agosto NIS final 2 : 20 de agosto

: 20 de agosto NIS final 3 : 21 de agosto

: 21 de agosto NIS final 4 : 22 de agosto

: 22 de agosto NIS final 5 : 23 de agosto

: 23 de agosto NIS final 6 : 26 de agosto

: 26 de agosto NIS final 7 : 27 de agosto

: 27 de agosto NIS final 8 : 28 de agosto

: 28 de agosto NIS final 9 : 29 de agosto

: 29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

Como acessar o benefício?

Para acessar o valor do Bolsa Família, os beneficiários devem seguir alguns passos simples:

Verificação do NIS : certifique-se de saber o número final do seu NIS para saber a data exata do pagamento.

: certifique-se de saber o número final do seu NIS para saber a data exata do pagamento. Uso do Cartão Bolsa Família : leve seu cartão aos pontos de saque autorizados, como agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

: leve seu cartão aos pontos de saque autorizados, como agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Aplicativo Caixa Tem: outra opção é acessar o valor por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação do benefício de maneira segura e prática.

É importante destacar que o valor adicional de R$ 1.400 será concedido apenas uma vez, em caráter excepcional, para famílias que atendam a todos os requisitos especificados.

Com essas medidas, o Bolsa Família se reafirma como um pilar essencial no suporte às famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil, buscando sempre aprimorar e adaptar suas políticas para atender às necessidades emergentes da população.

Os beneficiários devem estar atentos às comunicações oficiais e garantir que suas informações no CadÚnico estejam atualizadas para evitar problemas no recebimento dos benefícios.

