Mais que MEDALHA: quanto ganham os atletas que se destacam em Paris 2024

Conquistar uma medalha olímpica representa o auge da carreira para qualquer atleta. Nos Jogos de Paris 2024, os atletas brasileiros vitoriosos retornarão ao país não apenas com a medalha no peito, mas também com recompensas financeiras significativas.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já definiu os valores das premiações, que variam conforme a cor da medalha e a modalidade, seja individual, em dupla, grupo ou equipe.

As premiações são divididas conforme o número de participantes em cada modalidade. Veja abaixo os valores estabelecidos pelo COB para os atletas brasileiros:

Modalidades Individuais em Paris

Ouro : R$ 350 mil

: R$ 350 mil Prata : R$ 210 mil

: R$ 210 mil Bronze: R$ 140 mil

Modalidades em Dupla ou Grupo (de dois a seis atletas)

Ouro : R$ 700 mil

: R$ 700 mil Prata : R$ 420 mil

: R$ 420 mil Bronze: R$ 280 mil

Equipes (sete ou mais atletas)

Ouro : R$ 1,05 milhão

: R$ 1,05 milhão Prata : R$ 630 mil

: R$ 630 mil Bronze: R$ 420 mil

Descubra quais são as premiações sem dinheiro para cada medalha durante as Olimpíadas de Paris, em 2024 – Edição nossa/ Arquivo/ canvaPro.

Você deve saber também:

Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o destaque do Braisl

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem ser um marco não só pelo desempenho atlético, mas também pelas recompensas financeiras garantidas aos competidores brasileiros.

As premiações, como vimos, variam consideravelmente e abrangem tanto as modalidades individuais quanto aquelas em grupo. O investimento financeiro visa motivar ainda mais os atletas a darem seu melhor e trazerem medalhas para o Brasil.

Além das premiações oferecidas pelo COB, os atletas brasileiros do atletismo que conquistarem medalhas de ouro nos Jogos de Paris 2024 podem aumentar ainda mais suas recompensas.

A federação internacional de atletismo, World Athletics, distribuirá prêmios que chegam a 2,4 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões). Cada medalhista de ouro no esporte receberá 50 mil dólares (cerca de R$ 277 mil). Esta será a primeira vez que a principal federação da modalidade oferecerá prêmios em dinheiro por medalhas, destacando a importância do atletismo no cenário esportivo global.

Valor do esforço olímpico

Os valores das premiações refletem o esforço, a dedicação e os sacrifícios feitos pelos atletas ao longo de suas carreiras. É interessante observar como diferentes modalidades possuem valores diferenciados, levando em conta a quantidade de atletas por equipe e a complexidade de cada modalidade.

As recompensas financeiras servem como um incentivo extra para que os atletas busquem o ouro. O apoio financeiro também ajuda no desenvolvimento de seus treinos e na melhoria de equipamentos, proporcionando condições melhores para alcançar altos desempenhos.

Mais do que o valor monetário, conquistar uma medalha olímpica traz reconhecimento e prestígio tanto no âmbito nacional quanto internacional. Uma medalha olímpica é uma realização que marca a carreira de um atleta, destacando-o como um dos melhores do mundo em sua modalidade.

Uma medalha olímpica pode transformar a carreira de um atleta, abrindo portas para patrocínios e novas oportunidades profissionais. Além do reconhecimento, o impacto financeiro e de visibilidade pode ser um diferencial significativo na trajetória esportiva.

As Olimpíadas são um evento de magnitude global que inspira gerações. Cada ciclo olímpico traz novas histórias de superação, realizações e momentos emocionantes que ficam registrados na história do esporte. Para os brasileiros, Paris 2024 promete ser um evento memorável, especialmente com as novas formas de premiação que valorizam os medalhistas de maneira inédita.

A jornada de um atleta olímpico em Paris e afora

A jornada de um atleta olímpico é repleta de desafios, onde persistência e trabalho árduo são constantes. A premiação oferecida pelo COB e pela World Athletics é um reconhecimento merecido, representando uma recompensa justa e significativa pelo esforço aplicado.

Esses incentivos não apenas motivam os atletas, mas também destacam a importância do esporte no desenvolvimento humano e na construção de um legado de excelência.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão um marco significativo para os atletas brasileiros, não apenas pelo desafio esportivo, mas também pelas recompensas financeiras oferecidas.

As premiações refletem a dedicação e o sacrifício dos atletas, motivando-os a alcançar o melhor desempenho possível. Com incentivos adicionais da World Athletics, especialmente para o atletismo, os Jogos de Paris prometem ser uma oportunidade única para os atletas brasileiros brilharem no cenário mundial, valorizando suas conquistas e impulsionando suas carreiras de forma significativa.